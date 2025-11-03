Культовый торт "Монастырская хата": как приготовить в домашних условиях
Торт "Монастырская изба" – это один из тех десертов, который всегда вызывает ностальгию и ассоциируется с домашним теплом. Его нежное тесто, сочная вишневая начинка и густой сметанный крем создают идеальное сочетание вкусов. Готовится этот торт без лишних сложностей, хотя выглядит эффектно и празднично. Его часто готовят на большие семейные праздники, ведь он не только вкусный, но и хорошо держит форму.
Идея приготовления культового торта Монастырская изба" опубликована на странице фудблогера vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 400 г
- масло или маргарин – 200 г
- сметана – 200 г
- сахар – 120 г
- ванильный сахар – 16 г
- сода – 1 ч.л.
Для начинки:
- вишня без косточек – 700 г
Ингредиенты для крема:
- сметана – 900 г
- сахар – 250-300 г
- ванильный сахар – 10 г
- шоколад (для украшения) – по желанию
Способ приготовления:
1. Холодное масло натрите в миску с мукой, добавьте сахар и ванильный сахар, перетрите все до крошек.
2. Соду растворите в сметане и добавьте в тесто.
3. Замесите мягкое эластичное тесто, сформируйте шар и поделите его на 8 частей.
4. Раскатайте каждую часть в длинную полоску, выложите вишни и аккуратно заверните в трубочку. Если используете форму или пельменницу, не прижимайте тесто слишком плотно.
5. Выложите трубочки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 190°C около 20-25 минут до золотистой корочки.
6. Заранее приготовьте крем: смешайте сметану с сахаром и ванильным сахаром. Чтобы масса стала более густой, переложите ее в сито с марлей и дайте стечь лишней жидкости.
7. Такой крем идеально держит форму без добавления загустителей.
8. На тарелку выкладывайте трубочки слоями в форме "домика": сначала четыре, потом три, два и одну сверху. Каждый слой обильно смазывайте кремом. Верх и бока также покройте кремом, по желанию посыпьте тертым шоколадом.
9. Дайте торту пропитаться в холодильнике минимум 6 часов, а лучше – на ночь.
