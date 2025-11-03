Торт "Монастырская изба" – это один из тех десертов, который всегда вызывает ностальгию и ассоциируется с домашним теплом. Его нежное тесто, сочная вишневая начинка и густой сметанный крем создают идеальное сочетание вкусов. Готовится этот торт без лишних сложностей, хотя выглядит эффектно и празднично. Его часто готовят на большие семейные праздники, ведь он не только вкусный, но и хорошо держит форму.

Идея приготовления культового торта Монастырская изба" опубликована на странице фудблогера vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 400 г

масло или маргарин – 200 г

сметана – 200 г

сахар – 120 г

ванильный сахар – 16 г

сода – 1 ч.л.

Для начинки:

вишня без косточек – 700 г

Ингредиенты для крема:

сметана – 900 г

сахар – 250-300 г

ванильный сахар – 10 г

шоколад (для украшения) – по желанию

Способ приготовления:

1. Холодное масло натрите в миску с мукой, добавьте сахар и ванильный сахар, перетрите все до крошек.

2. Соду растворите в сметане и добавьте в тесто.

3. Замесите мягкое эластичное тесто, сформируйте шар и поделите его на 8 частей.

4. Раскатайте каждую часть в длинную полоску, выложите вишни и аккуратно заверните в трубочку. Если используете форму или пельменницу, не прижимайте тесто слишком плотно.

5. Выложите трубочки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 190°C около 20-25 минут до золотистой корочки.

6. Заранее приготовьте крем: смешайте сметану с сахаром и ванильным сахаром. Чтобы масса стала более густой, переложите ее в сито с марлей и дайте стечь лишней жидкости.

7. Такой крем идеально держит форму без добавления загустителей.

8. На тарелку выкладывайте трубочки слоями в форме "домика": сначала четыре, потом три, два и одну сверху. Каждый слой обильно смазывайте кремом. Верх и бока также покройте кремом, по желанию посыпьте тертым шоколадом.

9. Дайте торту пропитаться в холодильнике минимум 6 часов, а лучше – на ночь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: