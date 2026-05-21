Курино-сырный заливной пирог для обеда: готовится без заморочки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
525
Курино-сырный заливной пирог 0 отличная идея для сытного обеда или ужина без сложного приготовления. Для рецепта не нужно долго вымешивать тесто или отдельно готовить основу, ведь все ингредиенты просто смешиваются в одной миске. Пирог получается нежным, сочным и очень ароматным благодаря сочетанию куриного филе, сыра и томатов. Такая домашняя выпечка подходит и теплой, и уже после остывания.

Идея приготовления курино-сырного заливного пирога опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе 1 350 г
  • твердый сыр 2 50 г
  • моцарелла 3 80 г
  • помидоры 4 150 г
  • яйца 5 3 шт.
  • молоко 6 200 мл
  • мука 7 100 г
  • зеленый лук 8 по вкусу
  • разрыхлитель 9 1 ч.л.
  • соль 10 по вкусу
  • перец и специи 11 по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с молоком до однородности. Куриное филе нарежьте мелким кубиком, а помидоры 12 небольшими кусочками.

2. Зеленый лук мелко порубите.

3. Добавьте к яичной смеси курицу, помидоры, зелень и натертый сыр. Если готовите классический вариант, также всыпьте моцареллу.

4. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Для более легкой версии добавьте еще кукурузный крахмал.

5. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты к основной массе и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.

6. Застелите форму пергаментом и вылейте подготовленную смесь. Равномерно распределите массу ложкой.

7. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте заливной пирог примерно 50-60 минут до румяной корочки.

8. После приготовления дайте пирогу немного остыть, а затем нарежьте порционными кусочками. Такое блюдо прекрасно сочетается со свежими овощами или легким соусом.

