Курино-сырный заливной пирог 0 отличная идея для сытного обеда или ужина без сложного приготовления. Для рецепта не нужно долго вымешивать тесто или отдельно готовить основу, ведь все ингредиенты просто смешиваются в одной миске. Пирог получается нежным, сочным и очень ароматным благодаря сочетанию куриного филе, сыра и томатов. Такая домашняя выпечка подходит и теплой, и уже после остывания.

Идея приготовления курино-сырного заливного пирога опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе 1 350 г

350 г твердый сыр 2 50 г

50 г моцарелла 3 80 г

80 г помидоры 4 150 г

150 г яйца 5 3 шт.

3 шт. молоко 6 200 мл

200 мл мука 7 100 г

100 г зеленый лук 8 по вкусу

по вкусу разрыхлитель 9 1 ч.л.

1 ч.л. соль 10 по вкусу

по вкусу перец и специи 11 по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с молоком до однородности. Куриное филе нарежьте мелким кубиком, а помидоры 12 небольшими кусочками.

2. Зеленый лук мелко порубите.

3. Добавьте к яичной смеси курицу, помидоры, зелень и натертый сыр. Если готовите классический вариант, также всыпьте моцареллу.

4. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Для более легкой версии добавьте еще кукурузный крахмал.

5. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты к основной массе и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.

6. Застелите форму пергаментом и вылейте подготовленную смесь. Равномерно распределите массу ложкой.

7. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте заливной пирог примерно 50-60 минут до румяной корочки.

8. После приготовления дайте пирогу немного остыть, а затем нарежьте порционными кусочками. Такое блюдо прекрасно сочетается со свежими овощами или легким соусом.

