Курино-сырный заливной пирог для обеда: готовится без заморочки
Курино-сырный заливной пирог 0 отличная идея для сытного обеда или ужина без сложного приготовления. Для рецепта не нужно долго вымешивать тесто или отдельно готовить основу, ведь все ингредиенты просто смешиваются в одной миске. Пирог получается нежным, сочным и очень ароматным благодаря сочетанию куриного филе, сыра и томатов. Такая домашняя выпечка подходит и теплой, и уже после остывания.
Идея приготовления курино-сырного заливного пирога опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе 1 350 г
- твердый сыр 2 50 г
- моцарелла 3 80 г
- помидоры 4 150 г
- яйца 5 3 шт.
- молоко 6 200 мл
- мука 7 100 г
- зеленый лук 8 по вкусу
- разрыхлитель 9 1 ч.л.
- соль 10 по вкусу
- перец и специи 11 по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с молоком до однородности. Куриное филе нарежьте мелким кубиком, а помидоры 12 небольшими кусочками.
2. Зеленый лук мелко порубите.
3. Добавьте к яичной смеси курицу, помидоры, зелень и натертый сыр. Если готовите классический вариант, также всыпьте моцареллу.
4. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Для более легкой версии добавьте еще кукурузный крахмал.
5. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты к основной массе и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.
6. Застелите форму пергаментом и вылейте подготовленную смесь. Равномерно распределите массу ложкой.
7. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте заливной пирог примерно 50-60 минут до румяной корочки.
8. После приготовления дайте пирогу немного остыть, а затем нарежьте порционными кусочками. Такое блюдо прекрасно сочетается со свежими овощами или легким соусом.
