Видео дня
Куриное филе, которое просто тает во рту: как приготовить сочное мясо просто на сковородке
Сочное куриное филе можно приготовить просто на сковородке. Для этого мясо протушите в сливочном соусе с грибами. Готовое блюдо прекрасно подойдет к любому гарниру и получится очень сытным.
Идея приготовления сочного куриного филе в грибном соусе на сковородке опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- грибы – 150 г
- лук – 1 шт.
Ингредиенты для соуса:
- медовая горчица
- сливки 10 % – 200 мл.
Способ приготовления:
1. Куриное филе помыть и сделать надрезы.
2. Замариновать в специях и обжарить до корочки с обеих сторон
3. Убрать филе с огня и обжарить лук с грибами.
4. Влить соус и вернуть курицу.
5. Готовить под крышкой 15 минут.
6. В конце присыпать зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: