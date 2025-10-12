Сочное куриное филе можно приготовить просто на сковородке. Для этого мясо протушите в сливочном соусе с грибами. Готовое блюдо прекрасно подойдет к любому гарниру и получится очень сытным.

Идея приготовления сочного куриного филе в грибном соусе на сковородке опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

грибы – 150 г

лук – 1 шт.

Ингредиенты для соуса:

медовая горчица

сливки 10 % – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Куриное филе помыть и сделать надрезы.

2. Замариновать в специях и обжарить до корочки с обеих сторон

3. Убрать филе с огня и обжарить лук с грибами.

4. Влить соус и вернуть курицу.

5. Готовить под крышкой 15 минут.

6. В конце присыпать зеленью.

