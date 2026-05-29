Куриное филе с кабачками – один из самых простых вариантов быстрого домашнего обеда. Блюдо получается сочным, нежным и очень ароматным благодаря сочетанию овощей, сметаны и специй. Готовится все на одной сковородке, поэтому рецепт отлично подходит для будней, когда хочется приготовить что-то вкусное без лишних хлопот. Кабачки добавляют мягкости, а сметанный соус делает курицу особенно нежной. Подавать такое блюдо можно самостоятельно или с любым гарниром.

Идея приготовления сочной курицы с кабачками опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 большое

кабачок – 1 средний

томаты черри – 150 г

сметана 2% – 2 ст. л.

зеленый лук или чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте мясо до легкой золотистой корочки.

2. Кабачок нарежьте полукольцами или кубиками. Томаты черри разрежьте пополам.

3. Добавьте овощи к курице и хорошо перемешайте. Посолите, поперчите и добавьте измельченный чеснок или зеленый лук.

4. После этого выложите сметану и еще раз перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл все ингредиенты.

5. Тушите блюдо на небольшом огне примерно 10-15 минут, пока кабачки станут мягкими, а курица полностью приготовится.

6. Подавайте куриное филе с кабачками горячим. Блюдо получается очень нежным, сочным и отлично подходит для сытного домашнего обеда.

