Куриные отбивные по-новому: рецепт с грибами и сыром
Куриные отбивные – простое блюдо, которое легко сделать интереснее. Достаточно добавить несколько ингредиентов, чтобы получить новый вкус. Сочетание грибов и сыра делает мясо сочным и ароматным. Такой вариант хорошо подходит для ужина. Готовится быстро и без сложных шагов.
Идея приготовления сочных куриных отбивных с грибами опубликована на странице фудблогера ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- шампиньоны – 250 г
- лук – 1 крупный
- помидор – 1 шт.
- сметана – 2-3 ст.л.
- сыр твердый – 120-130 г
- копченая паприка – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- масло – для жарки и смазывания формы
Способ приготовления:
1. Подготовьте мясо: нарежьте куриное филе тонкими кусочками и отбейте кухонным молоточком.
2. Посолите, поперчите, добавьте копченую паприку и оставьте на несколько минут, чтобы мясо впитало специи.
3. Нарежьте лук полукольцами или мелкими кусочками, а шампиньоны – ломтиками.
4. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла, сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте грибы.
5. Готовьте до испарения жидкости, слегка посолите и поперчите.
6. Подготовьте форму для запекания: смажьте ее растительным маслом. Выложите отбивные в один слой.
7. Сверху равномерно распределите сметану.
8. Далее выложите обжаренные грибы с луком. Помидор нарежьте мелкими кубиками и добавьте поверх грибного слоя.
9. Натрите твердый сыр и щедро посыпьте им блюдо.
10. Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму и запекайте примерно 25–30 минут, пока сыр не расплавится и не образуется румяная корочка.
