Куриные отбивные – простое блюдо, которое легко сделать интереснее. Достаточно добавить несколько ингредиентов, чтобы получить новый вкус. Сочетание грибов и сыра делает мясо сочным и ароматным. Такой вариант хорошо подходит для ужина. Готовится быстро и без сложных шагов.

Идея приготовления сочных куриных отбивных с грибами опубликована на странице фудблогера ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

шампиньоны – 250 г

лук – 1 крупный

помидор – 1 шт.

сметана – 2-3 ст.л.

сыр твердый – 120-130 г

копченая паприка – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

масло – для жарки и смазывания формы

Способ приготовления:

1. Подготовьте мясо: нарежьте куриное филе тонкими кусочками и отбейте кухонным молоточком.

2. Посолите, поперчите, добавьте копченую паприку и оставьте на несколько минут, чтобы мясо впитало специи.

3. Нарежьте лук полукольцами или мелкими кусочками, а шампиньоны – ломтиками.

4. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла, сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте грибы.

5. Готовьте до испарения жидкости, слегка посолите и поперчите.

6. Подготовьте форму для запекания: смажьте ее растительным маслом. Выложите отбивные в один слой.

7. Сверху равномерно распределите сметану.

8. Далее выложите обжаренные грибы с луком. Помидор нарежьте мелкими кубиками и добавьте поверх грибного слоя.

9. Натрите твердый сыр и щедро посыпьте им блюдо.

10. Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму и запекайте примерно 25–30 минут, пока сыр не расплавится и не образуется румяная корочка.

