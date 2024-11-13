В арсенале каждой хозяйки должен быть рецепт мясного блюда, которое можно подавать к столу в качестве основного или закуски. Они считаются универсальными и, как правило, очень интересны внешний вид.

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Как приготовить именно такое блюдо, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook_julija_simonchuk. Она показала рецепт приготовления куриного рулета, в состав которого входит курага и чернослив. А своим внешним видом это блюдо удивит каждого.

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт

Твердый сыр – 100-150 гр

Чернослив – 70 гр

Курага – 70 гр

Грецкие орехи – 40 гр

Ингредиенты для смазки

Майонез – 1,5 ст.л.

Сметана – 1,5 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Филе курицы разрезаем пополам не дорезая до конца.

2. Накрываем пищевой пленкой и слегка отбиваем.

3. Добавляем соль и перец.

4. Все ингредиенты для маринада смешиваем в глубокой емкости и смазываем им курицу.

5. Чернослив и курагу, предварительно замоченые в кипятке, мелко нарезаем и выкладываем на курицу.

6. Посыпаем измельченными орехами и тертым на мелкую терку сыром.

7. Формируем рулет. При необходимости можно связать кулинарной нитью или закрепить с помощью шпажек.

8. Выпекаем при 180 градусах в течение 30-50 минут и даем полностью остыть перед подачей.

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