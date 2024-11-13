Куриный рулет с курагой и черносливом: вкусная закуска для праздничного стола
В арсенале каждой хозяйки должен быть рецепт мясного блюда, которое можно подавать к столу в качестве основного или закуски. Они считаются универсальными и, как правило, очень интересны внешний вид.
Как приготовить именно такое блюдо, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook_julija_simonchuk. Она показала рецепт приготовления куриного рулета, в состав которого входит курага и чернослив. А своим внешним видом это блюдо удивит каждого.
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт
- Твердый сыр – 100-150 гр
- Чернослив – 70 гр
- Курага – 70 гр
- Грецкие орехи – 40 гр
Ингредиенты для смазки
- Майонез – 1,5 ст.л.
- Сметана – 1,5 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Чеснок – 2 зуб
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Филе курицы разрезаем пополам не дорезая до конца.
2. Накрываем пищевой пленкой и слегка отбиваем.
3. Добавляем соль и перец.
4. Все ингредиенты для маринада смешиваем в глубокой емкости и смазываем им курицу.
5. Чернослив и курагу, предварительно замоченые в кипятке, мелко нарезаем и выкладываем на курицу.
6. Посыпаем измельченными орехами и тертым на мелкую терку сыром.
7. Формируем рулет. При необходимости можно связать кулинарной нитью или закрепить с помощью шпажек.
8. Выпекаем при 180 градусах в течение 30-50 минут и даем полностью остыть перед подачей.
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