Куриный суп по-новому: добавьте в блюдо вкусные домашние галушки
Для того, чтобы привычный куриный суп был более сытным и вкусным, добавьте в блюдо домашние клецки. В них нужно завернуть начинку из укропа и чеснока. Блюдо получится безупречным и точно понравится вашим родным.
Идея приготовления куриного супа с чесночными галушками опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты для супа:
- куриные бедра
- картофель
- морковь
- лук
- соль, перец, специи – по вкусу
- любая зелень для подачи
Ингредиенты для теста:
- мука – 100 г
- яйца – 1 шт.
- соль – ⅓ ч. л.
- растительное масло – 1 ст.л.
- вода – 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- чеснок – 2-3 зубчика
- свежий укроп
- растительное масло – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сварите бульон из куриных бедер.
2. Выньте мясо, разделите на кусочки.
3. Тем временем сделайте зажарку: обжарьте натертую морковь и мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
4. В бульон добавьте картофель, мясо и зажарку. Варите до готовности картофеля.
5. Смешайте ингредиенты для теста.
6. Для начинки измельчите чеснок и укроп, смешайте с растительным маслом.
7. Раскатайте тесто, смажьте начинкой, сверните в рулетик, нарежьте галушки.
8. За 5-7 минут до готовности супа добавьте клецки. Варите до мягкости.
9. В конце всыпьте измельченную зелень, досолите и приправьте по вкусу.
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