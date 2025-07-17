Для того, чтобы привычный куриный суп был более сытным и вкусным, добавьте в блюдо домашние клецки. В них нужно завернуть начинку из укропа и чеснока. Блюдо получится безупречным и точно понравится вашим родным.

Идея приготовления куриного супа с чесночными галушками опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты для супа:

куриные бедра

картофель

морковь

лук

соль, перец, специи – по вкусу

любая зелень для подачи

Ингредиенты для теста:

мука – 100 г

яйца – 1 шт.

соль – ⅓ ч. л.

растительное масло – 1 ст.л.

вода – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

чеснок – 2-3 зубчика

свежий укроп

растительное масло – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сварите бульон из куриных бедер.

2. Выньте мясо, разделите на кусочки.

3. Тем временем сделайте зажарку: обжарьте натертую морковь и мелко нарезанный лук до золотистого цвета.

4. В бульон добавьте картофель, мясо и зажарку. Варите до готовности картофеля.

5. Смешайте ингредиенты для теста.

6. Для начинки измельчите чеснок и укроп, смешайте с растительным маслом.

7. Раскатайте тесто, смажьте начинкой, сверните в рулетик, нарежьте галушки.

8. За 5-7 минут до готовности супа добавьте клецки. Варите до мягкости.

9. В конце всыпьте измельченную зелень, досолите и приправьте по вкусу.

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