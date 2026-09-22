Курица, грибы и сыр в лаваше: простой рецепт необычного жульена

Жюльен в лаваше – простой способ приготовить привычную начинку в необычной форме. Курицу и шампиньоны тушат в сливочно-сметанном соусе, а затем заворачивают в лаваш вместе с сыром. После запекания рулетики покрываются румяной корочкой, а начинка внутри остается сочной. Для этого рецепта не нужно готовить отдельные порционные формы.

Идея приготовления жульена в лаваше опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

шампиньоны – 250 г

лук – 1 шт.

сливки – 100 мл.

сметана – 50 г

мука – 1 ст. л.

твёрдый сыр – по вкусу

лаваш – несколько листов

яйца – 2 шт.

панировочные сухари – для обваливания

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку. Лук очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками или ломтиками. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, чтобы оно быстро приготовилось.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте шампиньоны. Готовьте их на среднем огне, пока лишняя жидкость из грибов не выпарится.

3. Добавьте в сковороду куриное филе и обжаривайте всё вместе до готовности мяса. Посолите и поперчите по вкусу.

4. Когда курица будет готова, присыпьте начинку мукой и хорошо перемешайте. Затем добавьте сметану и сливки. Прогревайте смесь еще несколько минут, постоянно помешивая, чтобы соус загустел и равномерно покрыл курицу и грибы.

5. Лаваш нарежьте на удобные кусочки. На каждый выложите часть горячей начинки и несколько кусочков или ломтиков сыра. Заверните лаваш в плотный рулет. Повторите то же самое с оставшейся начинкой.

6. В отдельной миске взбейте два яйца. Каждый рулетик окуните в яичную смесь, а затем обваляйте в панировочных сухарях. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.

7. Поставьте рулетики в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте примерно 20 минут, пока лаваш не станет золотистым и хрустящим, а сыр внутри полностью не расплавится.

8. Готовый жульен в лаваше можно подавать сразу после запекания. Перед подачей рулетики удобно разрезать пополам, чтобы была видна сочная начинка из курицы, грибов и сыра.

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