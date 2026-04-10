Курица с булгуром на сковородке: рецепт быстрого блюда для сытного обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
195
Для того, чтобы быстро приготовить вкусный обед, используйте курицу и булгур. Эти ингредиенты можно соединить в одной сковородке, добавить морковь и цибулю. Всего за считанные минуты у вас получится полноценное сытное блюдо.

Идея приготовления сытной курицы с булгуром на сковороде опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

  • мясо курицы (бедра) – 5-6 шт.
  • булгур – 300 г
  • масло сливочное – 20-30 г
  • морковь – 1 маленькая
  • лук – 1 маленький
  • вода – 800 мл.
  • лавровый лист, соль, черный перец
  • чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Замариновать курицу в любимых специях.

2 Выложить мясо на сковороду с маслом и жарить с обеих сторон до золотистой корочки (почти до готовности).

3. Добавить сливочное масло, натертую морковь, лавровый лист, промытый булгур.

4. Залить водой, посолить и поперчить по вкусу.

5. Накрыть крышкой и тушить до готовности.

