Курица с булгуром на сковородке: рецепт быстрого блюда для сытного обеда
Для того, чтобы быстро приготовить вкусный обед, используйте курицу и булгур. Эти ингредиенты можно соединить в одной сковородке, добавить морковь и цибулю. Всего за считанные минуты у вас получится полноценное сытное блюдо.
Идея приготовления сытной курицы с булгуром на сковороде опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо курицы (бедра) – 5-6 шт.
- булгур – 300 г
- масло сливочное – 20-30 г
- морковь – 1 маленькая
- лук – 1 маленький
- вода – 800 мл.
- лавровый лист, соль, черный перец
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Замариновать курицу в любимых специях.
2 Выложить мясо на сковороду с маслом и жарить с обеих сторон до золотистой корочки (почти до готовности).
3. Добавить сливочное масло, натертую морковь, лавровый лист, промытый булгур.
4. Залить водой, посолить и поперчить по вкусу.
5. Накрыть крышкой и тушить до готовности.
