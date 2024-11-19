Квашеная капуста – один из самых полезных продуктов осенне-зимнего периода. Но только в том случае, если овощ готовится путём естественной ферментации, без использования уксуса.

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Идея приготовления сочной тушеной капусты в собственном соку опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cookwithbunny odua в Instagram. Продукт получается очень хрустящий и сочный.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг

морковь – 30 г

соль – 20-25 г

лавровый лист – 3-4 шт.

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать любым удобным способом: на специальной терке, простым ножом, овощи.

2. Морковь натереть.

3. Добавили соль и хорошо помять руками.

4. Положить все в кастрюлю или в любую удобную емкость.

5. Поставить под груз. Овощи пустят сок, который может вытекать, поэтому нужно поставить тару с капустой в какую-нибудь емкость.

6. Оставить на 3-5 дней при комнатной температуре, трижды в день выпуская газы из капусты – проштрихнуть всю смесь и снова поставить под груз.

7. Попробовать на готовность по вкусу и убрать в удобную тару, баночки и в холодное темное место.

8. Капуста получается очень хрустящей.

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