Квашеная капуста без уксуса и растительного масла: готовится в собственном соку
Квашеная капуста – один из самых полезных продуктов осенне-зимнего периода. Но только в том случае, если овощ готовится путём естественной ферментации, без использования уксуса.
Идея приготовления сочной тушеной капусты в собственном соку опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cookwithbunny odua в Instagram. Продукт получается очень хрустящий и сочный.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг
- морковь – 30 г
- соль – 20-25 г
- лавровый лист – 3-4 шт.
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать любым удобным способом: на специальной терке, простым ножом, овощи.
2. Морковь натереть.
3. Добавили соль и хорошо помять руками.
4. Положить все в кастрюлю или в любую удобную емкость.
5. Поставить под груз. Овощи пустят сок, который может вытекать, поэтому нужно поставить тару с капустой в какую-нибудь емкость.
6. Оставить на 3-5 дней при комнатной температуре, трижды в день выпуская газы из капусты – проштрихнуть всю смесь и снова поставить под груз.
7. Попробовать на готовность по вкусу и убрать в удобную тару, баночки и в холодное темное место.
8. Капуста получается очень хрустящей.
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