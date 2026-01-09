Квашеная капуста с морковью и перцем, которую можно есть через три дня: легкий рецепт зимнего суперфуда

Квашеная капуста – лучший зимний суперфуд, который очень полезен для иммунитета, в ней есть витамин C и пробиотики повышают сопротивляемость организма инфекциям. Антиоксиданты и растительные соединения в ней замедляют хронические воспаления. Здоровая микрофлора кишечника связана с улучшением настроения и снижением стресса. При этому капуста низкокалорийная и богатая клетчаткой, можно есть всем.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной квашеной капусты с морковью и перцем.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная 1 кг
  • перец болгарский красный 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • перец сладкий болгарский 1/2 шт. (по желанию)

Способ приготовления: 

1. Капусту нашинкуйте, хорошо разомните, добавьте тертую морковь и перец болгарский.  В конце добавьте соль и хорошо перемешайте. 

3. Всю капусту утрамбуйте в банку, чтобы капуста пустила сок. И на следующий день обязательно прокалывайте капусту, чтобы она была без неприятного запаха.

Через 3-4 дня можно есть вкусную квашеную капусту!

