Квашеная капуста с морковью и перцем, которую можно есть через три дня: легкий рецепт зимнего суперфуда
Квашеная капуста – лучший зимний суперфуд, который очень полезен для иммунитета, в ней есть витамин C и пробиотики повышают сопротивляемость организма инфекциям. Антиоксиданты и растительные соединения в ней замедляют хронические воспаления. Здоровая микрофлора кишечника связана с улучшением настроения и снижением стресса. При этому капуста низкокалорийная и богатая клетчаткой, можно есть всем.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной квашеной капусты с морковью и перцем.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная 1 кг
- перец болгарский красный 1 шт.
- морковь 1 шт.
- перец сладкий болгарский 1/2 шт. (по желанию)
Способ приготовления:
1. Капусту нашинкуйте, хорошо разомните, добавьте тертую морковь и перец болгарский. В конце добавьте соль и хорошо перемешайте.
3. Всю капусту утрамбуйте в банку, чтобы капуста пустила сок. И на следующий день обязательно прокалывайте капусту, чтобы она была без неприятного запаха.
Через 3-4 дня можно есть вкусную квашеную капусту!
