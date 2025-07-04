Квашеные огурцы без уксуса на зиму: что сделать, чтобы овощи были хрустящие
Квашеные огурцы можно приготовить не только на сезон, а даже на зиму. При этом, уксус вам не понадобится. Овощи получатся очень хрустящими и упругими.
Идея приготовления квашеных огурцов на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Все дело в технологии заливания овощи рассолом.
Ингредиенты банка 3 литра:
- огурцы – сколько поместится в банку (кончики огурцов важно не обрезать)
- соль каменная не йодированная – 2 ст.л.
- вишня – 3 л
- черная смородина – 3 л
- хрен – 2 л
- укроп с зонтиком – 1 стебель
- черный перец – 10 горошин
- чеснок – 3 зубчика
- вода комнатной температуры (желательно из колодца)
Способ приготовления:
1. Огурцы тщательно промыть и залить холодной водой в миску на 3-4 часа.
2. Закладывать все по очереди на дно банки хрен и укроп, перец, чеснок, огурцы, соль и листья вишни и смородины.
3. Залить водой.
4. Оставить при комнатной температуре на 3 дня.
5. Через 3 дня слить воду в кастрюлю.
6. Довести до кипения и залить огурцы и закрыть крышкой.
7. Поставить в погреб или в темное прохладное место.
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