Квашеные огурцы без уксуса на зиму: что сделать, чтобы овощи были хрустящие

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Квашеные огурцы без уксуса на зиму: что сделать, чтобы овощи были хрустящие

Квашеные огурцы можно приготовить не только на сезон, а даже на зиму. При этом, уксус вам не понадобится. Овощи получатся очень хрустящими и упругими.

Идея приготовления квашеных огурцов на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Все дело в технологии заливания овощи рассолом.

Квашеные огурцы без уксуса на зиму: что сделать, чтобы овощи были хрустящие

Ингредиенты банка 3 литра:

  • огурцы – сколько поместится в банку (кончики огурцов важно не обрезать)
  • соль каменная не йодированная – 2 ст.л.
  • вишня – 3 л
  • черная смородина – 3 л
  • хрен – 2 л
  • укроп с зонтиком – 1 стебель
  • черный перец – 10 горошин
  • чеснок – 3 зубчика
  • вода комнатной температуры (желательно из колодца)

Способ приготовления:

Квашеные огурцы без уксуса на зиму: что сделать, чтобы овощи были хрустящие

1. Огурцы тщательно промыть и залить холодной водой в миску на 3-4 часа.

Квашеные огурцы без уксуса на зиму: что сделать, чтобы овощи были хрустящие

2. Закладывать все по очереди на дно банки хрен и укроп, перец, чеснок, огурцы, соль и листья вишни и смородины.

Квашеные огурцы без уксуса на зиму: что сделать, чтобы овощи были хрустящие

3. Залить водой.

Квашеные огурцы без уксуса на зиму: что сделать, чтобы овощи были хрустящие

4. Оставить при комнатной температуре на 3 дня.

Квашеные огурцы без уксуса на зиму: что сделать, чтобы овощи были хрустящие

5. Через 3 дня слить воду в кастрюлю.

6. Довести до кипения и залить огурцы и закрыть крышкой.

Квашеные огурцы без уксуса на зиму: что сделать, чтобы овощи были хрустящие

7. Поставить в погреб или в темное прохладное место.

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