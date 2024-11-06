Квашеный салат на пять килограммов капусты: можно хранить в холодильнике несколько месяцев
Квашеная капуста – это беспроигрышная закуска для периода холодов, когда хочется чего-нибудь кисленького и маринованного. Можно сделать полноценный салат из разных овощей. Такая заготовка отлично хранится в холодильнике несколько месяцев.
Идея приготовления квашеного осеннего салата из капусты опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Прекрасной идеей будет заквасить сразу 5 килограммов.
Ингредиенты:
- капуста – 5 кг.
- морковь – 1 кг.
- перец – 1 кг. (очищенного)
- лук – 500 г
- соль – 3 ст.л. с горкой
- сахар – 250 г
- уксус 9% – 150 мл.
- масло – 350 мл.
- перец горошком – на дно банки
Способ приготовления:
1. Нашинковать капусту.
2. Выложить в большую емкость.
3. Туда же добавить натертую морковь.
4. Положить нарезанный жарким болгарский перец.
5. Добавить нарезанный полукольцами лук.
6. Засыпать соль и сахар.
7. Влить уксус и растительное масло.
8. Все хорошо перемешать.
9. Плотно заполнить банки салатом.
10. Уже в банки положить перец горошком.
11. Такая капуста хранится в холодильнике несколько месяцев.
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