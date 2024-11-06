Квашеный салат на пять килограммов капусты: можно хранить в холодильнике несколько месяцев

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Квашеный салат на пять килограммов капусты: можно хранить в холодильнике несколько месяцев

Квашеная капуста – это беспроигрышная закуска для периода холодов, когда хочется чего-нибудь кисленького и маринованного. Можно сделать полноценный салат из разных овощей. Такая заготовка отлично хранится в холодильнике несколько месяцев.

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Идея приготовления квашеного осеннего салата из капусты опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Прекрасной идеей будет заквасить сразу 5 килограммов.

Квашеный салат на пять килограммов капусты: можно хранить в холодильнике несколько месяцев

Ингредиенты:

  • капуста – 5 кг.
  • морковь – 1 кг.
  • перец – 1 кг. (очищенного)
  • лук – 500 г
  • соль – 3 ст.л. с горкой
  • сахар – 250 г
  • уксус 9% – 150 мл.
  • масло – 350 мл.
  • перец горошком – на дно банки

Способ приготовления:

Квашеный салат на пять килограммов капусты: можно хранить в холодильнике несколько месяцев

1. Нашинковать капусту.

2. Выложить в большую емкость.

Квашеный салат на пять килограммов капусты: можно хранить в холодильнике несколько месяцев

3. Туда же добавить натертую морковь.

4. Положить нарезанный жарким болгарский перец.

5. Добавить нарезанный полукольцами лук.

Квашеный салат на пять килограммов капусты: можно хранить в холодильнике несколько месяцев

6. Засыпать соль и сахар.

7. Влить уксус и растительное масло.

Квашеный салат на пять килограммов капусты: можно хранить в холодильнике несколько месяцев

8. Все хорошо перемешать.

9. Плотно заполнить банки салатом.

Квашеный салат на пять килограммов капусты: можно хранить в холодильнике несколько месяцев

10. Уже в банки положить перец горошком.

11. Такая капуста хранится в холодильнике несколько месяцев.

Квашеный салат на пять килограммов капусты: можно хранить в холодильнике несколько месяцев

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