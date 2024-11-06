Квашеная капуста – это беспроигрышная закуска для периода холодов, когда хочется чего-нибудь кисленького и маринованного. Можно сделать полноценный салат из разных овощей. Такая заготовка отлично хранится в холодильнике несколько месяцев.

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Идея приготовления квашеного осеннего салата из капусты опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Прекрасной идеей будет заквасить сразу 5 килограммов.

Ингредиенты:

капуста – 5 кг.

морковь – 1 кг.

перец – 1 кг. (очищенного)

лук – 500 г

соль – 3 ст.л. с горкой

сахар – 250 г

уксус 9% – 150 мл.

масло – 350 мл.

перец горошком – на дно банки

Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту.

2. Выложить в большую емкость.

3. Туда же добавить натертую морковь.

4. Положить нарезанный жарким болгарский перец.

5. Добавить нарезанный полукольцами лук.

6. Засыпать соль и сахар.

7. Влить уксус и растительное масло.

8. Все хорошо перемешать.

9. Плотно заполнить банки салатом.

10. Уже в банки положить перец горошком.

11. Такая капуста хранится в холодильнике несколько месяцев.

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