Предлагаем вашему вниманию рецепт лапши из блинов. Это блюдо известно многим из детства. Мамы готовили такое блюдо, подавая его так, как обычную лапшу, или добавляли в суп вместо вермишели.

Видео дня

В последние годы лапша из блинов потеряла свою популярность, однако не потеряла отличный вкус. Фудблогер Юлия Сенич в Instagram напомнила, как правильно готовить это блюдо так, чтобы напомнить близким о счастливом детстве.

Ингредиенты для лапши

Молоко – 500 мл

Яйца – 3 шт

Сахар – 1 ч.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Мука – 220 гр

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Соль – щепотка

Сливочное масло для жарки

Ингредиенты для зажарки

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Ветчина

Грибы

Способ приготовления

1.Яйца сочетаем с сахаром и солью и всыпаем половину от общей массы просеянной муки. Тщательно перемешиваем.

2.Вливаем половину объема молока, перемешиваем и добавляем вторую половину муки. Еще раз перемешиваем и вливаем остаток молока, растительного масла и крахмал.

3. Обжариваем блины на среднем огне в течение 3-5 минут с каждой стороны.

4. Закручиваем 2-3 блина в рулет и тоненько нарезаем.

5. Готовим зажарку. Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на большой терке, ветчину и грибы измельчаем произвольно. Обжариваем до мягкости.

6. Соединяем лапшу с поджаркой и подаем к столу.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты лапши: