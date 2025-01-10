Лапша из блинов: идеально подходит вместо макарон
Предлагаем вашему вниманию рецепт лапши из блинов. Это блюдо известно многим из детства. Мамы готовили такое блюдо, подавая его так, как обычную лапшу, или добавляли в суп вместо вермишели.
В последние годы лапша из блинов потеряла свою популярность, однако не потеряла отличный вкус. Фудблогер Юлия Сенич в Instagram напомнила, как правильно готовить это блюдо так, чтобы напомнить близким о счастливом детстве.
Ингредиенты для лапши
- Молоко – 500 мл
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 1 ч.л.
- Крахмал – 1 ст.л.
- Мука – 220 гр
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Соль – щепотка
- Сливочное масло для жарки
Ингредиенты для зажарки
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Ветчина
- Грибы
Способ приготовления
1.Яйца сочетаем с сахаром и солью и всыпаем половину от общей массы просеянной муки. Тщательно перемешиваем.
2.Вливаем половину объема молока, перемешиваем и добавляем вторую половину муки. Еще раз перемешиваем и вливаем остаток молока, растительного масла и крахмал.
3. Обжариваем блины на среднем огне в течение 3-5 минут с каждой стороны.
4. Закручиваем 2-3 блина в рулет и тоненько нарезаем.
5. Готовим зажарку. Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на большой терке, ветчину и грибы измельчаем произвольно. Обжариваем до мягкости.
6. Соединяем лапшу с поджаркой и подаем к столу.
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