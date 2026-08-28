Лаваш с сыром, колбасой и зеленью: как приготовить вкусный перекус на скорую руку

Когда нужно быстро что-то приготовить, обычный лаваш легко превратить в горячий перекус с хрустящей корочкой. Для начинки понадобятся сыр, колбаса, сливочный сыр и свежая зелень. Подготовка занимает совсем немного времени, а обжариваются такие рулетики на обычной сковороде. Рассказываем, как приготовить лаваш с сыром и колбасой на скорую руку.

Идея приготовления вкусного перекуса из лаваша опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1-2 листа

колбаса – по вкусу

твёрдый сыр – по вкусу

крем-сыр – по вкусу.

яйца – по необходимости

свежая зелень – по вкусу.

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

1. Колбасу натрите на крупной терке или мелко нарежьте. Твердый сыр также натрите. Переложите оба ингредиента в миску.

2. Добавьте сливочный сыр и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте начинку. Если вы используете соленую колбасу и сыр, дополнительно подсаливать начинку не нужно.

3. Разложите лист лаваша на рабочей поверхности. Равномерно распределите начинку, не доходя немного до краев. Сверните лаваш в плотный рулет.

4. Готовый рулет нарежьте на небольшие порционные кусочки. Делайте их примерно одинакового размера, чтобы они равномерно прожарились.

5. Яйца взбейте вилкой в отдельной миске. Каждый кусочек рулета обмакните в яичную смесь со всех сторон.

6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите кусочки лаваша и обжарьте их на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки.

7. Готовый перекус лучше подавать сразу, пока лаваш остаётся хрустящим, а творожная начинка – теплой и мягкой. Такие рулетики можно приготовить на завтрак, быстрый ужин или взять с собой в качестве перекуса.

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