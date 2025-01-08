20 января Дональд Трамп вторично станет президентом Соединенных Штатов Америки. Он примет участие в официальных церемониях, которые традиционно проводятся в Белом доме начиная с 1789 года, когда Джорджа Вашингтон впервые стал президентом США.

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Также одной из традиций является инаугурационный обед. Традиционно в меню обеда входит классический New England Clam Chowder. Это суп из моллюсков, который впервые был подан на подобное мероприятие еще в 1981 году. Почему бы не попытаться воспроизвести этот знаменитый суп у себя дома и не устроить себе настоящий президентский обед. Как правильно его приготовить, рассказывает FoodOboz.

Ингредиенты

Сливки 33-35% – 300 мл

Рыбный бульон – 1 л

Вода – 500 мл

Мука – 50 гр

Масло сливочное 73% – 50 гр

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный – ½ ч.л.

Коктейль из морепродуктов – 300 гр

Лук – 1 шт

Картофель – 3 шт

Вустерский соус – 2 ч.л.

Табаско – ½ ч.л.

Свинина – 100 гр

Способ приготовления

1. Приготовьте бульон. В кастрюлю налейте 1 литр воды, добавьте рыбные кости, нарезанную морковь, лук и щепотку соли. Варите на среднем огне 30 минут, затем процедите.

2. Подготовьте овощи. Очистите картофель и лук, нарежьте кубиками. В отдельной сковороде обжарьте лук до прозрачности на 20 г сливочного масла.

3. Соберите основание. В кастрюле соедините рыбный бульон и 500 мл воды. Добавьте нарезанный картофель и готовьте к мягкости (примерно 15 минут).

4. Смешайте муку и кукурузный крахмал с небольшим количеством воды до однородности. Постепенно введите смесь в суп, тщательно помешивая во избежание комков. Доведите до кипения и убавьте огонь.

5. Введите в суп морской коктейль. Варите еще 10 минут на слабом огне.

6. Влейте сливки, добавьте оставшееся сливочное масло (30 гр), и перемешайте. Доведите до однородной текстуры.

7. Добавьте соль, черный перец, вустерский соус и острый соус. Для аромата положите кусочки соленой свинины. Прогрейте суп в течение 5 минут.

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