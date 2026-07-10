Легкая закуска из помидоров: готовится максимум две минуты
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Когда нужно быстро приготовить легкую закуску, достаточно нескольких простых продуктов. Помидоры, зернистый сыр и ароматные специи прекрасно сочетаются друг с другом и создают свежее летнее блюдо. Такая закуска подходит как для завтрака, так и для перекуса или в качестве дополнения к основному блюду. На её приготовление уйдёт всего несколько минут.
Идея приготовления вкусной закуски из помидоров опубликована на странице top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- помидор – 1-2 шт.
- творог – 150 г
- цедра лимона – с 1/2 лимона
- оливковое масло – 1-2 ст.л.
- сухой базилик – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помидоры хорошо вымойте и нарежьте ровными кружочками средней толщины.
2. Выложите кружочки помидоров на плоскую тарелку или сервировочную доску в один слой.
3. Сверху равномерно выложите зернистый творог.
4. Натрите немного лимонной цедры прямо на творог. Она придаст закуске приятный свежий аромат.
5. Сбрызните помидоры с сыром качественным оливковым маслом.
6. Посыпьте сухим базиликом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.
7. Подавайте закуску сразу после приготовления, пока помидоры остаются сочными, а сыр имеет нежную текстуру.
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