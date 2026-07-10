Когда нужно быстро приготовить легкую закуску, достаточно нескольких простых продуктов. Помидоры, зернистый сыр и ароматные специи прекрасно сочетаются друг с другом и создают свежее летнее блюдо. Такая закуска подходит как для завтрака, так и для перекуса или в качестве дополнения к основному блюду. На её приготовление уйдёт всего несколько минут.

Идея приготовления вкусной закуски из помидоров опубликована на странице top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

помидор – 1-2 шт.

творог – 150 г

цедра лимона – с 1/2 лимона

оливковое масло – 1-2 ст.л.

сухой базилик – 1 ч.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помидоры хорошо вымойте и нарежьте ровными кружочками средней толщины.

2. Выложите кружочки помидоров на плоскую тарелку или сервировочную доску в один слой.

3. Сверху равномерно выложите зернистый творог.

4. Натрите немного лимонной цедры прямо на творог. Она придаст закуске приятный свежий аромат.

5. Сбрызните помидоры с сыром качественным оливковым маслом.

6. Посыпьте сухим базиликом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.

7. Подавайте закуску сразу после приготовления, пока помидоры остаются сочными, а сыр имеет нежную текстуру.

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