Легкая закуска из помидоров: готовится максимум две минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Легкая закуска из помидоров: готовится максимум две минуты
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Когда нужно быстро приготовить легкую закуску, достаточно нескольких простых продуктов. Помидоры, зернистый сыр и ароматные специи прекрасно сочетаются друг с другом и создают свежее летнее блюдо. Такая закуска подходит как для завтрака, так и для перекуса или в качестве дополнения к основному блюду. На её приготовление уйдёт всего несколько минут.

Идея приготовления вкусной закуски из помидоров опубликована на странице top havchik в Instagram.

Легкая закуска из помидоров: готовится максимум две минуты

Ингредиенты:

  • помидор – 1-2 шт.
  • творог – 150 г
  • цедра лимона – с 1/2 лимона
  • оливковое масло – 1-2 ст.л.
  • сухой базилик – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Легкая закуска из помидоров: готовится максимум две минуты

1. Помидоры хорошо вымойте и нарежьте ровными кружочками средней толщины.

2. Выложите кружочки помидоров на плоскую тарелку или сервировочную доску в один слой.

Легкая закуска из помидоров: готовится максимум две минуты

3. Сверху равномерно выложите зернистый творог.

4. Натрите немного лимонной цедры прямо на творог. Она придаст закуске приятный свежий аромат.

Легкая закуска из помидоров: готовится максимум две минуты

5. Сбрызните помидоры с сыром качественным оливковым маслом.

6. Посыпьте сухим базиликом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.

Легкая закуска из помидоров: готовится максимум две минуты

7. Подавайте закуску сразу после приготовления, пока помидоры остаются сочными, а сыр имеет нежную текстуру.

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