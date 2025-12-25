Если вы хотите приготовить вкусную и легкую закуску, идеальной основой может быть лаваш. А начинка для лаваша может быть из любых продуктов, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша "Цезарь", с филе, овощами и сыром.

Ингредиенты:

4 небольших круглых лаваша (18-20 см диаметром, или 6-7 маленьких лавашей)

500 г куриного фарша

соль, перец

Соус цезарь:

1 яйцо, 120 мл масла, 1 ч.л. французской горчицы, зубчик чеснока, 1 ч.л. лимонного сока, соль, перец

Начинка цезарь:

4-5 листьев салата айсберг

6-7 коктейльных томатов (или 1-2 средних), пармезан

Способ приготовления:

1. Фарш смешиваем с солью и перцем, выкладываем на лаваши, и поджариваем их на сковороде до готовности фарша.

2. Для соуса: в глубокой чаше соединяем все ингредиенты, опускаем блендер на дно чаши и начинаем взбивать, соус загустеет у вас на глазах за одну минуту!

3. Соединяем 1/2 соуса с салатом и помидорами, выкладываем внутрь лавашей и посыпаем пармезаном!

