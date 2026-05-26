Легкий и нежный суп со спаржей: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Суп со спаржей – легкое и очень нежное блюдо, которое прекрасно подходит для обеда или ужина. Благодаря сливкам и желткам суп получается бархатным и насыщенным по вкусу, а спаржа добавляет свежести и приятного аромата. Для приготовления не нужно сложных ингредиентов, а сам процесс занимает совсем немного времени. Особенно вкусно подавать такой суп с хрустящими сухариками или гренками. Это хороший вариант сезонного блюда, когда хочется чего-то легкого, но сытного.

Идея приготовления легкого супа со спаржей опубликована на странице фудблогера mashka salei в Instagram.

Ингредиенты:

  • спаржа – 1 кг.
  • сливочное масло – для обжаривания
  • лук – 1 шт.
  • желтки – 4 шт.
  • мука – 2-3 ст.л.
  • сливки – 200 мл.
  • белое сухое вино – 80-100 мл.
  • вода – 3-3,5 л
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отломайте жесткие концы спаржи, хорошо промойте их и выложите в кастрюлю с водой. Варите примерно 20 минут, чтобы получить ароматный овощной бульон.

2. После этого достаньте спаржу из кастрюли, а жидкость оставьте – она станет основой супа.

3. Лук мелко нарежьте. На сковородке растопите сливочное масло и обжарьте лук до мягкости.

4. Добавьте муку и быстро перемешайте. Влейте белое сухое вино и прогрейте смесь еще примерно минуту.

5. Начинайте постепенно добавлять бульон из спаржи – по одному половнику, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки. Дайте смеси несколько минут покипеть и перелейте ее обратно в кастрюлю.

6. В отдельной миске смешайте желтки со сливками до однородности.

7. Тонкой струйкой влейте сливочную смесь в суп, постоянно помешивая. Важно не доводить суп до кипения, чтобы желтки не свернулись.

8. Мягкую часть спаржи нарежьте небольшими кусочками. Если стебли жесткие, предварительно очистите их.

9. Выложите спаржу на сковородку, добавьте немного воды и тушите 1-2 минуты. Когда жидкость испарится, добавьте немного сливочного масла и слегка обжарьте спаржу еще несколько минут.

10. Переложите готовую спаржу в суп, посолите и поперчите по вкусу.

11. Подавайте суп горячим вместе с сухариками или поджаренными гренками.

