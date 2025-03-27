Если суп нежирный и наваристый – он точно понравится всем. Для того чтобы приготовить именно такое блюдо, вам понадобится много овощей, чечевица и киноа. Всё это в сочетании создает нереальный вкус.

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Идея приготовления легкого супа с чечевицей и овощами опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Обязательно приготовьте такое питательное блюдо для родных.

Ингредиенты :

вода – 1 л.

красная чечевица – 3 ст.л.

киноа – 3 ст.л.

картофель – 1 средний

морковь – 0,5 шт.

брокколи – горсть

сладкий перец (по желанию)

стручковая фасоль (по желанию)

фарш – 1 ст.л.

мелкая крупа

Способ приготовления:

1. В кастрюлю сложить чечевицу, измельченный картофель, киноа и воду.

2. Варить 10 минут. на небольшом огне, до готовности картофеля.

3. Добавить фрикадельки (мясо и крупу хорошо смешать, помять и скрутить шарики).

4. Лук проварить еще 5 минут.

5. Добавить натертую морковь и измельченную брокколи.

6. Проварить еще 3-5 минут.

7. Добавить соль, по желанию лавровый лист и душистый перец, укроп.

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