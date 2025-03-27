Легкий и питательный суп, который понравится всем: с киноа и овощами

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Легкий и питательный суп, который понравится всем: с киноа и овощами

Если суп нежирный и наваристый – он точно понравится всем. Для того чтобы приготовить именно такое блюдо, вам понадобится много овощей, чечевица и киноа. Всё это в сочетании создает нереальный вкус.

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Идея приготовления легкого супа с чечевицей и овощами опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Обязательно приготовьте такое питательное блюдо для родных.

Легкий и питательный суп, который понравится всем: с киноа и овощами

Ингредиенты :

  • вода – 1 л.
  • красная чечевица – 3 ст.л.
  • киноа – 3 ст.л.
  • картофель – 1 средний
  • морковь – 0,5 шт.
  • брокколи – горсть
  • сладкий перец (по желанию)
  • стручковая фасоль (по желанию)
  • фарш – 1 ст.л.
  • мелкая крупа

Способ приготовления:

Легкий и питательный суп, который понравится всем: с киноа и овощами

1. В кастрюлю сложить чечевицу, измельченный картофель, киноа и воду.

2. Варить 10 минут. на небольшом огне, до готовности картофеля.

Легкий и питательный суп, который понравится всем: с киноа и овощами

3. Добавить фрикадельки (мясо и крупу хорошо смешать, помять и скрутить шарики).

4. Лук проварить еще 5 минут.

Легкий и питательный суп, который понравится всем: с киноа и овощами

5. Добавить натертую морковь и измельченную брокколи.

Легкий и питательный суп, который понравится всем: с киноа и овощами

6. Проварить еще 3-5 минут.

7. Добавить соль, по желанию лавровый лист и душистый перец, укроп.

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