Легкий и питательный суп, который понравится всем: с киноа и овощами
Если суп нежирный и наваристый – он точно понравится всем. Для того чтобы приготовить именно такое блюдо, вам понадобится много овощей, чечевица и киноа. Всё это в сочетании создает нереальный вкус.
Идея приготовления легкого супа с чечевицей и овощами опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Обязательно приготовьте такое питательное блюдо для родных.
Ингредиенты :
- вода – 1 л.
- красная чечевица – 3 ст.л.
- киноа – 3 ст.л.
- картофель – 1 средний
- морковь – 0,5 шт.
- брокколи – горсть
- сладкий перец (по желанию)
- стручковая фасоль (по желанию)
- фарш – 1 ст.л.
- мелкая крупа
Способ приготовления:
1. В кастрюлю сложить чечевицу, измельченный картофель, киноа и воду.
2. Варить 10 минут. на небольшом огне, до готовности картофеля.
3. Добавить фрикадельки (мясо и крупу хорошо смешать, помять и скрутить шарики).
4. Лук проварить еще 5 минут.
5. Добавить натертую морковь и измельченную брокколи.
6. Проварить еще 3-5 минут.
7. Добавить соль, по желанию лавровый лист и душистый перец, укроп.
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