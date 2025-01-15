Салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени, салата "Айсберг", а также рукколы. Для более сытного варианта добавьте мясо, креветки, колбасу, любой сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и полезного салата из креветок, с зеленью и оригинальной заправкой.

Ингредиенты:

креветки

соль, чеснок, перец

микс зеленый – руккола и шпинат

томаты черри

пармезан

кедровые орешки

Заправка:

2-3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. горчицы в зернах

сок половинки апельсина

1 ч.л. меда

2 ст.л. соевого соуса

Способ приготовления:

1. Креветки очищаем, солим, добавляем чеснок и перец. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде по 1 минутке с каждой из сторон.

2. В тарелку выкладываем зелень, томаты черри, креветки.

3. Для заправки: смешайте все ингредиенты и заправляем салат.

Натираем пармезан и добавляем обжаренные орешки!

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