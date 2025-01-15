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Легкий и полезный салат для ужина из простых продуктов: делимся рецептом
Салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени, салата "Айсберг", а также рукколы. Для более сытного варианта добавьте мясо, креветки, колбасу, любой сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и полезного салата из креветок, с зеленью и оригинальной заправкой.
Ингредиенты:
- креветки
- соль, чеснок, перец
- микс зеленый – руккола и шпинат
- томаты черри
- пармезан
- кедровые орешки
Заправка:
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. горчицы в зернах
- сок половинки апельсина
- 1 ч.л. меда
- 2 ст.л. соевого соуса
Способ приготовления:
1. Креветки очищаем, солим, добавляем чеснок и перец. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде по 1 минутке с каждой из сторон.
2. В тарелку выкладываем зелень, томаты черри, креветки.
3. Для заправки: смешайте все ингредиенты и заправляем салат.
Натираем пармезан и добавляем обжаренные орешки!
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