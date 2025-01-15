Легкий и полезный салат для ужина из простых продуктов: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени, салата "Айсберг", а также рукколы. Для более сытного варианта добавьте мясо, креветки, колбасу, любой сыр. 

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и полезного салата из креветок, с зеленью и оригинальной заправкой. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • креветки
  • соль, чеснок, перец
  • микс зеленый – руккола и шпинат
  • томаты черри
  • пармезан
  • кедровые орешки

Заправка:

  • 2-3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • сок половинки апельсина
  • 1 ч.л. меда
  • 2 ст.л. соевого соуса

Способ приготовления: 

1. Креветки очищаем, солим, добавляем чеснок и перец. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде по 1 минутке с каждой из сторон.

Жареные креветки

2. В тарелку выкладываем зелень, томаты черри, креветки.

Зелень и овощи

3. Для заправки: смешайте все ингредиенты и заправляем салат.

Заправка для салата

Натираем пармезан и добавляем обжаренные орешки!

Готовый салат

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