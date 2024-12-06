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Легкий и полезный салат из зелени, креветок и овощей: рецепт блюда для ужина и праздничного стола
Если вы хотите питательный, но при этом легкий и вкусный салат для ужина, используйте для этого сезонные овощи, зелень, бобовые, филе, сыр, яйца, морепродукты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из зелени, с рукколой, и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- Руккола – 70 г
- Креветки (любые, у меня крупные) – 400-500 г
- Томаты черри – 200 г
- Моцарелла мини – 100 г
- Апельсин – 4-5 долек
- Орех грецкий – 30 г
Для заправки:
- Масло оливковое – 4 ст .л.
- Соевый соус – 2 ст. л
- Соус терияки – 2 ст. л
- Лимонный сок – 2 ч.л.
- Итальянские травы
Способ приготовления:
1. Обжарьте креветки с чесноком.
2. Выложите на блюдо рукколу, сверху креветки, черри, сыр, апельсин, орешки.
3. Заправка: смешайте все ингредиенты и полейте салат.
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