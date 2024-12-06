Легкий и полезный салат из зелени, креветок и овощей: рецепт блюда для ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите питательный, но при этом легкий и вкусный салат для ужина, используйте для этого сезонные овощи, зелень, бобовые, филе, сыр, яйца, морепродукты.

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Вкусный и легкий салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из зелени, с рукколой, и вкусной заправкой.

Руккола для блюда

Ингредиенты:

  • Руккола – 70 г
  • Креветки (любые, у меня крупные) – 400-500 г
  • Томаты черри – 200 г
  • Моцарелла мини – 100 г
  • Апельсин – 4-5 долек
  • Орех грецкий – 30 г

Для заправки:

  • Масло оливковое – 4 ст .л.
  • Соевый соус – 2 ст. л
  • Соус терияки – 2 ст. л
  • Лимонный сок – 2 ч.л.
  • Итальянские травы

Способ приготовления:

1. Обжарьте креветки с чесноком.

Ингредиенты для салата

2. Выложите на блюдо рукколу, сверху креветки, черри, сыр, апельсин, орешки.

Приготовление салата

3. Заправка: смешайте все ингредиенты и полейте салат.

Готовый салат

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