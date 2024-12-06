Если вы хотите питательный, но при этом легкий и вкусный салат для ужина, используйте для этого сезонные овощи, зелень, бобовые, филе, сыр, яйца, морепродукты.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из зелени, с рукколой, и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

Руккола – 70 г

Креветки (любые, у меня крупные) – 400-500 г

Томаты черри – 200 г

Моцарелла мини – 100 г

Апельсин – 4-5 долек

Орех грецкий – 30 г

Для заправки:

Масло оливковое – 4 ст .л.

Соевый соус – 2 ст. л

Соус терияки – 2 ст. л

Лимонный сок – 2 ч.л.

Итальянские травы

Способ приготовления:

1. Обжарьте креветки с чесноком.

2. Выложите на блюдо рукколу, сверху креветки, черри, сыр, апельсин, орешки.

3. Заправка: смешайте все ингредиенты и полейте салат.

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