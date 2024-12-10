Если вы хотите приготовить вкусный, но очень легкий и полезный салат, используйте для этого зелень, сыр, морепродукты, вкусные заправки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата "Палермо" с хамоном, овощами и сыром.

Ингредиенты:

шампиньоны – 300 г

руккола – 80 г

помидоры черри – 12 шт.

лук – 1 шт.

хамон – 70 г

пармезан – 50 г

Заправка:

оливковое масло

дижонская горчица – 1 ч.л.

бальзамический уксус

Способ приготовления:

1. Шампиньоны нарежьте и обжарьте пока не выделится вся жидкость. Посолите и добавьте нарезанный полукольцами лук. Жарьте до полутвердого состояния лука.

2. Выкладываем сначала на блюдо шампиньоны с луком, наверх добавляем помытую рукколу. Нарезаем черри половинками и добавляем в салат.

3. Хамон разрежьте пополам и закрутите, или нарежьте и выложите хаотично.

4. Для заправки: смешайте дижонскую горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус.

5. Полейте салат заправкой и щедро посыпаем сыром!

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