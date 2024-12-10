Легкий и вкусный салат "Палермо": рецепт изысканного блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусный, но очень легкий и полезный салат, используйте для этого зелень, сыр, морепродукты, вкусные заправки. 

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата "Палермо" с хамоном, овощами и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • шампиньоны – 300 г
  • руккола – 80 г
  • помидоры черри – 12 шт.
  • лук – 1 шт.
  • хамон – 70 г
  • пармезан – 50 г

Заправка:

  • оливковое масло
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • бальзамический уксус

Способ приготовления: 

1. Шампиньоны нарежьте и обжарьте пока не выделится вся жидкость. Посолите и добавьте нарезанный полукольцами лук. Жарьте до полутвердого состояния лука.

Грибы с луком

2. Выкладываем сначала на блюдо шампиньоны с луком, наверх добавляем помытую рукколу. Нарезаем черри половинками и добавляем в салат.

Приготовление блюда

3. Хамон разрежьте пополам и закрутите, или нарежьте и выложите хаотично.

Хамон для салата

4. Для заправки: смешайте дижонскую горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус.

Заправка для блюда

5. Полейте салат заправкой и щедро посыпаем сыром!

Готовый салат

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