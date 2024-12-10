Легкий и вкусный салат "Палермо": рецепт изысканного блюда для новогоднего стола
Если вы хотите приготовить вкусный, но очень легкий и полезный салат, используйте для этого зелень, сыр, морепродукты, вкусные заправки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата "Палермо" с хамоном, овощами и сыром.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 300 г
- руккола – 80 г
- помидоры черри – 12 шт.
- лук – 1 шт.
- хамон – 70 г
- пармезан – 50 г
Заправка:
- оливковое масло
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- бальзамический уксус
Способ приготовления:
1. Шампиньоны нарежьте и обжарьте пока не выделится вся жидкость. Посолите и добавьте нарезанный полукольцами лук. Жарьте до полутвердого состояния лука.
2. Выкладываем сначала на блюдо шампиньоны с луком, наверх добавляем помытую рукколу. Нарезаем черри половинками и добавляем в салат.
3. Хамон разрежьте пополам и закрутите, или нарежьте и выложите хаотично.
4. Для заправки: смешайте дижонскую горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус.
5. Полейте салат заправкой и щедро посыпаем сыром!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: