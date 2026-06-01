Легкий летний десерт с йогуртом и ягодами – это один из самых простых способов приготовить что-то вкусное к чаю или для перекуса в жаркую погоду. Основой служит густой натуральный йогурт, который хорошо сочетается со свежими ягодами, фруктами, орехами и гранолой. Десерт не нужно выпекать, а весь процесс сводится к смешиванию ингредиентов и охлаждению в морозильной камере.

Идея приготовления вкусного йогуртового десерта опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.

Ингредиенты:

густой натуральный йогурт – 350 г\

мед или натуральный сироп – 20-30 г (по желанию

лимонный сок – 1 ч.л.

ваниль – по вкусу

ягоды или фрукты – по вкусу

орехи – по вкусу

кокосовая стружка – по вкусу

гранола – по вкусу

шоколад – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините густой натуральный йогурт, мед или сироп, лимонный сок и ваниль.

2. Перемешайте до однородной консистенции.

3. Подготовьте форму размером примерно 29×23 см или любую другую плоскую емкость. Застелите ее пергаментом и равномерно распределите йогуртовую массу средним слоем.

4. Сверху выложите любимые ягоды, кусочки фруктов, измельченные орехи, кокосовую стружку, гранолу или тертый шоколад. Комбинацию ингредиентов можно выбирать по собственному вкусу.

5. Поставьте форму в морозильную камеру на 2–3 часа до полного застывания.

6. После охлаждения достаньте десерт, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

7. Этот летний десерт с йогуртом и ягодами отлично подходит для семейного чаепития, детского меню или легкого угощения для гостей. Простой набор ингредиентов и отсутствие выпекания делают его одним из самых удобных сезонных рецептов.

