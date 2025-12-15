Легкий новогодний салат "Женский каприз"за 10 минут: делимся рецептом эффектного блюда
Новогодние салаты можно готовить из любых овощей, зелени, а для более сытного варианта добавьте рыбу, морепродукты, сыр, креветки. А заправлять такие салаты лучше всего маслом, добавив горчицу, мед.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого новогоднего салата "Женский каприз".
Ингредиенты:
- микс салата
- 1 огурец
- помидоры черри
- 100 г слабосоленой красной рыбы
- 100 г сливочного сыра
- кунжут белый и черный
- тертый пармезан
Соус:
- 2 ст.л. сока из апельсина
- 2 ст.л. масла
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. соевого соуса
- 1 ч.л. горчицы в зернах
Способ приготовления:
1. На большую тарелку выложить венчиком салатный микс, по середине поставить пустой небольшой салатник. Огурец нарезать с помощью овощерезки слайсами и свернуть рулетики.
2. Отдельно из рыбы также сделать рулетики. Из сыра же – сформировать шарики и обвалять в кунжуте (его предварительно рекомендую поджарить, так гораздо вкуснее!). На салатный микс выложить рулетики из огурца, помидоры черри, рыбу, шарики из сыра, посыпать салат пармезаном.
3. Соус: в салатнике соединить масло, сок, мед, соевый соус, горчицу. Все хорошо перемешать и полить соусом салат.
