Новогодние салаты можно готовить из любых овощей, зелени, а для более сытного варианта добавьте рыбу, морепродукты, сыр, креветки. А заправлять такие салаты лучше всего маслом, добавив горчицу, мед.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого новогоднего салата "Женский каприз".

Ингредиенты:

микс салата

1 огурец

помидоры черри

100 г слабосоленой красной рыбы

100 г сливочного сыра

кунжут белый и черный

тертый пармезан

Соус:

2 ст.л. сока из апельсина

2 ст.л. масла

1 ч.л. меда

1 ч.л. соевого соуса

1 ч.л. горчицы в зернах

Способ приготовления:

1. На большую тарелку выложить венчиком салатный микс, по середине поставить пустой небольшой салатник. Огурец нарезать с помощью овощерезки слайсами и свернуть рулетики.

2. Отдельно из рыбы также сделать рулетики. Из сыра же – сформировать шарики и обвалять в кунжуте (его предварительно рекомендую поджарить, так гораздо вкуснее!). На салатный микс выложить рулетики из огурца, помидоры черри, рыбу, шарики из сыра, посыпать салат пармезаном.

3. Соус: в салатнике соединить масло, сок, мед, соевый соус, горчицу. Все хорошо перемешать и полить соусом салат.

