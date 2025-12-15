Легкий новогодний салат "Женский каприз"за 10 минут: делимся рецептом эффектного блюда

Рецепт салата

Новогодние салаты можно готовить из любых овощей, зелени, а для более сытного варианта добавьте рыбу, морепродукты, сыр, креветки. А заправлять такие салаты лучше всего маслом, добавив горчицу, мед.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого новогоднего салата "Женский каприз".

Ингредиенты: 

  • микс салата
  • 1 огурец
  • помидоры черри
  • 100 г слабосоленой красной рыбы
  • 100 г сливочного сыра
  • кунжут белый и черный
  • тертый пармезан

Соус:

  • 2 ст.л. сока из апельсина
  • 2 ст.л. масла
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. соевого соуса
  • 1 ч.л. горчицы в зернах

Способ приготовления: 

1. На большую тарелку выложить венчиком салатный микс, по середине поставить пустой небольшой салатник. Огурец нарезать с помощью овощерезки слайсами и свернуть рулетики.

2. Отдельно из рыбы также сделать рулетики. Из сыра же – сформировать шарики и обвалять в кунжуте (его предварительно рекомендую поджарить, так гораздо вкуснее!). На салатный микс выложить рулетики из огурца, помидоры черри, рыбу, шарики из сыра, посыпать салат пармезаном.

3. Соус: в салатнике соединить масло, сок, мед, соевый соус, горчицу. Все хорошо перемешать и полить соусом салат.

