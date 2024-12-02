Салаты из пекинской капусты – самое простое и бюджетное блюдо для новогоднего стола. Для яркого вкуса добавьте в блюдо колбасу или ветчину, свежие овощи, сыр, яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного салата из пекинской капусты, с колбасой и сухарями.

Ингредиенты:

пекинская капуста – 1/2 шт.

огурец – 2 шт.

кукуруза консервированная – 1/2 банки

балык или колбаса – 200-250 г

сухарики по вкусу

майонез по вкусу

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нашинкуйте капусту, брусками нарежьте колбасу, огурцы.

2. Переложите все в миску, добавьте специи, кукурузу и майонез, перемешайте. Сверху высыпьте сухарики!

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