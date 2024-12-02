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Легкий салат "Козлик" для новогоднего стола: простой рецепт оригинального блюда
Салаты из пекинской капусты – самое простое и бюджетное блюдо для новогоднего стола. Для яркого вкуса добавьте в блюдо колбасу или ветчину, свежие овощи, сыр, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного салата из пекинской капусты, с колбасой и сухарями.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 1/2 шт.
- огурец – 2 шт.
- кукуруза консервированная – 1/2 банки
- балык или колбаса – 200-250 г
- сухарики по вкусу
- майонез по вкусу
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Мелко нашинкуйте капусту, брусками нарежьте колбасу, огурцы.
2. Переложите все в миску, добавьте специи, кукурузу и майонез, перемешайте. Сверху высыпьте сухарики!
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