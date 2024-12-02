Легкий салат "Козлик" для новогоднего стола: простой рецепт оригинального блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Салаты из пекинской капусты – самое простое и бюджетное блюдо для новогоднего стола. Для яркого вкуса добавьте в блюдо колбасу или ветчину, свежие овощи, сыр, яйца. 

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Что приготовить из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного салата из пекинской капусты, с колбасой и сухарями. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • пекинская капуста – 1/2 шт. 
  • огурец – 2 шт. 
  • кукуруза консервированная – 1/2 банки
  • балык или колбаса – 200-250 г
  • сухарики по вкусу
  • майонез по вкусу
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Мелко нашинкуйте капусту, брусками нарежьте колбасу, огурцы.

Ингредиенты для салата

2. Переложите все в миску, добавьте специи, кукурузу и майонез, перемешайте. Сверху высыпьте сухарики! 

Готовый салат

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