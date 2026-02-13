Легкий салат с куриным филе и овощами: чем заправить вместо майонеза
Для того, чтобы приготовить полезный салат, можно совместить нежное мясо, а также сочные свежие овощи. Но не стоит портить эти компоненты майонезом. Значительно лучше использовать легкую, но достаточно питательную заправку.
Идея приготовления легкого салата с куриным филе и овощами опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- пучок салата (можно взять смесь или айсберг)
- 150 г помидоров черри
- 80 г кукурузы
- 2 ломтика белого хлеба
- половина фиолетового лука
- специи по вкусу: паприка, сухой чеснок, смесь перцев
Ингредиенты для заправки:
- 3 ст.л. йогурта
- 1 ст.л. зернистой горчицы
- соль
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать кубиком, добавить соль и специи, перемешать.
2. Обжарить на хорошо разогретой сковороде 4-5 минут.
3. Хлеб нарезать небольшими кубиками и обжарить до золотистости. Можно добавить немножко оливкового масла на сковородку.
4. Помидорки нарезать пополам, лук – тонкими полукольцами.
5. Для заправки смешать йогурт с горчицей и солью.
6. Собрать салат, перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: