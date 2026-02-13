Для того, чтобы приготовить полезный салат, можно совместить нежное мясо, а также сочные свежие овощи. Но не стоит портить эти компоненты майонезом. Значительно лучше использовать легкую, но достаточно питательную заправку.

Идея приготовления легкого салата с куриным филе и овощами опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

300 г куриного филе

пучок салата (можно взять смесь или айсберг)

150 г помидоров черри

80 г кукурузы

2 ломтика белого хлеба

половина фиолетового лука

специи по вкусу: паприка, сухой чеснок, смесь перцев

Ингредиенты для заправки:

3 ст.л. йогурта

1 ст.л. зернистой горчицы

соль

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать кубиком, добавить соль и специи, перемешать.

2. Обжарить на хорошо разогретой сковороде 4-5 минут.

3. Хлеб нарезать небольшими кубиками и обжарить до золотистости. Можно добавить немножко оливкового масла на сковородку.

4. Помидорки нарезать пополам, лук – тонкими полукольцами.

5. Для заправки смешать йогурт с горчицей и солью.

6. Собрать салат, перемешать.

