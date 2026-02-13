Легкий салат с куриным филе и овощами: чем заправить вместо майонеза

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
42
Для того, чтобы приготовить полезный салат, можно совместить нежное мясо, а также сочные свежие овощи. Но не стоит портить эти компоненты майонезом. Значительно лучше использовать легкую, но достаточно питательную заправку.

Идея приготовления легкого салата с куриным филе и овощами опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе
  • пучок салата (можно взять смесь или айсберг)
  • 150 г помидоров черри
  • 80 г кукурузы
  • 2 ломтика белого хлеба
  • половина фиолетового лука
  • специи по вкусу: паприка, сухой чеснок, смесь перцев

Ингредиенты для заправки:

  • 3 ст.л. йогурта
  • 1 ст.л. зернистой горчицы
  • соль

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать кубиком, добавить соль и специи, перемешать.

2. Обжарить на хорошо разогретой сковороде 4-5 минут.

3. Хлеб нарезать небольшими кубиками и обжарить до золотистости. Можно добавить немножко оливкового масла на сковородку.

4. Помидорки нарезать пополам, лук – тонкими полукольцами.

5. Для заправки смешать йогурт с горчицей и солью.

6. Собрать салат, перемешать.

