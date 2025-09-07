Теплый салат с курицей и овощами – это удачное сочетание легкости и сытности. Он быстро готовятся, выглядит аппетитно и прекрасно подходят для любого приема пищи. Особый вкус блюду придает пикантная заправка, которая подчеркивает нежность куриного мяса и свежесть овощей. Это удачное сочетание легкости и сытности. Они быстро готовятся, выглядят аппетитно и прекрасно подходят для ужина. Особый вкус блюду придает пикантная заправка, которая подчеркивает нежность куриного мяса и свежесть овощей.

Видео дня

Идея приготовления теплого салата с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

микс салата – 100 г

помидоры черри – 150 г

сладкий перец – 1 шт.

кунжут – 1 ст.л.

масло для жарки – 2 ст.л.

оливковое масло – 2 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

бальзамический соус – 1 ст.л.

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

1. Куриное филе нарежьте средними кусочками.

2. Замаринуйте в соевом соусе с добавлением черного перца примерно на 20 минут.

3. Обжарьте филе на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки и полной готовности.

4. Сладкий перец нарежьте брусочками и также слегка обжарьте на сковороде, чтобы он остался сочным.

5. Помидоры черри разрежьте пополам.

6. На тарелку выложите микс салата, сбрызните оливковым маслом и бальзамическим соусом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: