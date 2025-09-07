Легкий теплый салат с куриным филе и овощами: добавьте пикантную заправку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
180
Легкий теплый салат с куриным филе и овощами: добавьте пикантную заправку

Теплый салат с курицей и овощами – это удачное сочетание легкости и сытности. Он быстро готовятся, выглядит аппетитно и прекрасно подходят для любого приема пищи. Особый вкус блюду придает пикантная заправка, которая подчеркивает нежность куриного мяса и свежесть овощей. Это удачное сочетание легкости и сытности. Они быстро готовятся, выглядят аппетитно и прекрасно подходят для ужина. Особый вкус блюду придает пикантная заправка, которая подчеркивает нежность куриного мяса и свежесть овощей.

Идея приготовления теплого салата с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.

Легкий теплый салат с куриным филе и овощами: добавьте пикантную заправку

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г
  • микс салата – 100 г
  • помидоры черри – 150 г
  • сладкий перец – 1 шт.
  • кунжут – 1 ст.л.
  • масло для жарки – 2 ст.л.
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • бальзамический соус – 1 ст.л.
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

Легкий теплый салат с куриным филе и овощами: добавьте пикантную заправку

1. Куриное филе нарежьте средними кусочками.

Легкий теплый салат с куриным филе и овощами: добавьте пикантную заправку

2. Замаринуйте в соевом соусе с добавлением черного перца примерно на 20 минут.

Легкий теплый салат с куриным филе и овощами: добавьте пикантную заправку

3. Обжарьте филе на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки и полной готовности.

Легкий теплый салат с куриным филе и овощами: добавьте пикантную заправку

4. Сладкий перец нарежьте брусочками и также слегка обжарьте на сковороде, чтобы он остался сочным.

5. Помидоры черри разрежьте пополам.

6. На тарелку выложите микс салата, сбрызните оливковым маслом и бальзамическим соусом

Легкий теплый салат с куриным филе и овощами: добавьте пикантную заправку

