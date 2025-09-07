Легкий теплый салат с куриным филе и овощами: добавьте пикантную заправку
Теплый салат с курицей и овощами – это удачное сочетание легкости и сытности. Он быстро готовятся, выглядит аппетитно и прекрасно подходят для любого приема пищи. Особый вкус блюду придает пикантная заправка, которая подчеркивает нежность куриного мяса и свежесть овощей. Это удачное сочетание легкости и сытности. Они быстро готовятся, выглядят аппетитно и прекрасно подходят для ужина. Особый вкус блюду придает пикантная заправка, которая подчеркивает нежность куриного мяса и свежесть овощей.
Идея приготовления теплого салата с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- микс салата – 100 г
- помидоры черри – 150 г
- сладкий перец – 1 шт.
- кунжут – 1 ст.л.
- масло для жарки – 2 ст.л.
- оливковое масло – 2 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- бальзамический соус – 1 ст.л.
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления
1. Куриное филе нарежьте средними кусочками.
2. Замаринуйте в соевом соусе с добавлением черного перца примерно на 20 минут.
3. Обжарьте филе на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки и полной готовности.
4. Сладкий перец нарежьте брусочками и также слегка обжарьте на сковороде, чтобы он остался сочным.
5. Помидоры черри разрежьте пополам.
6. На тарелку выложите микс салата, сбрызните оливковым маслом и бальзамическим соусом
