Обычно после празднования Нового года люди еще в течение нескольких дней доедают оставшуюся пищу. После этого большинство ощущает потребность снизить нагрузку на организм.

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Тогда самое время задуматься над приготовлением легкого ужина, который так необходим организму после новогоднего застолья. Рецептом именно такого блюда в YouTube поделился известный шеф-повар Джейми Оливер. Он рассказал, как приготовить сырные булочки болоньезе.

Ингредиенты

Болоньезе – 500 г

Камамбер – 100 г

Булочки – 4 шт.

Чабрец – 4 веточки

Чеснок – 2 зуб

Оливковое масло

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. На среднем огне разогрейте болоньез на сковороде, время от времени помешивая. При необходимости можно разбавить соус небольшим количеством воды.

3. Срежьте верхушки булочек и отложите, а затем воспользуйтесь маленьким ножом, чтобы убрать мягкие серединки булочек. Разрежьте пополам зубчики чеснока, натрите им внутреннюю часть каждой булочки, затем положите их на противень, добив серединки и крышки булочек.

4. Мелко нарежьте чеснок и выложите его на противень, внутрь и вокруг булочек, почистите листья тимьяна, затем сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла. Добавьте четверть сыра в каждую булочку и запекайте в течение 10 минут или пока сыр не расплавится и булочки не станут золотистыми.

5. Добавьте болоньезе в каждую булочку и закройте крышками, используя хрустящие кусочки как гренки.

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