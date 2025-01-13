Домашняя выпечка всегда была и остается лучше магазинной. А все потому, что она приготовлена из лучших, по мнению хозяйки, ингредиентов и точно с любовью.

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Как приготовить легкий ягодный пирог, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. В состав пирога входит пудинг, что сделает его вкус просто неповторимым.

Ингредиенты для сахарного теста

Сливочное масло 62% – 110 гр

Желток – 2 шт

Сахар – 40 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Мука – 220 гр

Ингредиенты для пудинга с ягодами

Молоко – 600 мл

Крахмал кукурузный – 60 гр

Сахар – 70 гр

Ванильный сахар – по желанию

Сливочное масло 62% – 50 гр

Ягоды – 140 гр

Способ приготовления

1. Смешиваем муку с разрыхлителем.

2. Натираем холодное сливочное масло на мелкой терке и смешиваем с мукой. Должны получить холодную крошку.

3. Смешиваем желток с сахаром и добавляем в крошку. Замешиваем тесто.

4. Делим тесто на две части 1/3 и 2/3. Обертываем тесто пленкой и убираем в морозильную камеру на 30 мин.

5. Смешиваем в сотейнике: холодное молоко, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал.

6. Ставим на плиту и постоянно помешивая, доводим до кипения. Когда начнет кипеть, варим еще 30 секунд и снимаем сотейник с плиты.

7. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.

8. Берем форму высотой – 5 см, 25х18 см. Смазываем маслом и кладем на дно лист пергамента.

9. Натираем холодное тесто на мелкой терке. Так будет удобнее его распределить.

10. Делаем небольшой бортик, утрамбовывать тесто не нужно.

11. Выливаем на тесто половину теплого крема и распределяем его.

12. Добавляем ягоды.

13. Поверх ягод выкладываем вторую часть крема.

14. Сверху натираем остальное тесто.

15. Отправляем пирог в разогретую до 170 градусов духовку с конвенцией на 35-40 мин.

16. Охлаждаем затем ставим в холодильник на 5-6 часов для стабилизации.

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