Легкое и вкусное блюдо из тыквы: рецептом поделилась Наталья Могилевская
Пока длится сезон тыквы, из нее следует готовить максимальное количество блюд. Это очень вкусный, коричневый овощ, из которого любое блюдо получается еще и невероятно красивым.
Вот, например, недавно Наталья Могилевская в Instagram рассказала, что готовит из тыквы. Она опубликовала рецепт легкого и вкусного блюда, для которого понадобится минимум времени и ингредиентов.
Ингредиенты
- Тыква
- Оливковое масло
- Соль
- Перец
- Чеснок
- Розмарин сушеный
- Итальянские травы
Способ приготовления
1. Тыкву чистим от кожуры на нарезаем кубиком.
2. Выкладываем овощи на застеленный пергаментом противень и поливаем маслом.
3. Добавляем соль, перец, сушеные итальянские травы, розмарин и выжатый чеснок. Количество специй регулируем по своим предпочтениям.
4. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
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