Пока длится сезон тыквы, из нее следует готовить максимальное количество блюд. Это очень вкусный, коричневый овощ, из которого любое блюдо получается еще и невероятно красивым.

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Вот, например, недавно Наталья Могилевская в Instagram рассказала, что готовит из тыквы. Она опубликовала рецепт легкого и вкусного блюда, для которого понадобится минимум времени и ингредиентов.

Ингредиенты

Тыква

Оливковое масло

Соль

Перец

Чеснок

Розмарин сушеный

Итальянские травы

Способ приготовления

1. Тыкву чистим от кожуры на нарезаем кубиком.

2. Выкладываем овощи на застеленный пергаментом противень и поливаем маслом.

3. Добавляем соль, перец, сушеные итальянские травы, розмарин и выжатый чеснок. Количество специй регулируем по своим предпочтениям.

4. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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