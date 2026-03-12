Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Вкусную домашнюю ачму можно очень быстро приготовить на сковородке. Для основы понадобится обычный лаваш – он прекрасно сочетается с творогом.

Идея приготовления ленивой ачмы из лаваша на сковородке опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш армянский – 220 г
  • творог – 350 г
  • яйца – 3 шт.
  • молоко – 250 мл.
  • сыр моцарелла – 350 г
  • сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. К творогу добавить яйца и перемешать.

2. Если творог комочками – перетереть.

3. Влить молоко и добавить натертый сыр, перемешать.

4. Лаваш нарезать средними кусочками, можно порвать, перемешать и отставить на 5 минут.

5. Сковородку с толстым дном смазать сливочным маслом и выложить смесь.

6. Разровнять, сверху добавить пару кусочков сливочного масла, накрыть крышкой и поставить на маленький огонь на 10-15 минут.

7. Перевернуть с помощью крышки и оставить еще под крышкой на 10-15 минут.

