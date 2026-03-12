Ленивая ачма из лаваша: готовится на сковородке
Вкусную домашнюю ачму можно очень быстро приготовить на сковородке. Для основы понадобится обычный лаваш – он прекрасно сочетается с творогом.
Идея приготовления ленивой ачмы из лаваша на сковородке опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш армянский – 220 г
- творог – 350 г
- яйца – 3 шт.
- молоко – 250 мл.
- сыр моцарелла – 350 г
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. К творогу добавить яйца и перемешать.
2. Если творог комочками – перетереть.
3. Влить молоко и добавить натертый сыр, перемешать.
4. Лаваш нарезать средними кусочками, можно порвать, перемешать и отставить на 5 минут.
5. Сковородку с толстым дном смазать сливочным маслом и выложить смесь.
6. Разровнять, сверху добавить пару кусочков сливочного масла, накрыть крышкой и поставить на маленький огонь на 10-15 минут.
7. Перевернуть с помощью крышки и оставить еще под крышкой на 10-15 минут.
