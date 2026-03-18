Ленивая ачма из лаваша на сковородке: как приготовить
Ачма – очень сытное и простое в приготовлении блюдо с сыром. Получится особенно быстро, если все сделать на сковородке. А для основы идеально подойдет лаваш – его можно просто хаотично порвать на кусочки.
Идея приготовления ленивой ачмы из лаваша на сковородке опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- 180 г сулугуни (моцареллы)
- 2 листа лаваша (180 г)
- масло, сливочное масло для смазывания
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить творог и перемешать, разбивая крупные комочки.
2. Влить молоко, добавить соль и натертый сыр, еще раз перемешать.
3. Лаваш порезать или порвать на небольшие кусочки, добавить в миску и перемешать все вместе.
4. Сковородку разогреть, смазать растительным и сливочным маслом.
5. Выложить массу, хорошо утрамбовывая.
6. Готовить под крышкой на очень маленьком огне примерно 15 минут до золотистой корочки.
7. Перевернуть на другую сторону, сковородку снова смазать и готовить под крышкой на маленьком огне еще примерно 10 минут.
