Ленивая ачма с зеленью на завтрак: легкий рецепт для тех, кто не любит готовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Ленивая ачма с зеленью на завтрак: легкий рецепт для тех, кто не любит готовить

Ачма – это традиционное грузинское блюдо, которое готовится из тонкого отварного теста с добавлением сыров. В последние годы она настолько вошла в рацион украинцев, что вместо привычной начинки к ней начали добавлять творог, а вместо теста использовать лаваш.

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Фудблогер с ником healthydemure в Instagram показала, как она готовит ленивую ачму. Это блюдо отлично подходит к завтраку, ведь не требует много усилий и времени.

Ленивая ачма с зеленью на завтрак: легкий рецепт для тех, кто не любит готовить

Ингредиенты на 3 порции

  • Лаваш – 2 шт
  • Яйца – 2 шт
  • Кисломолочный творог – 150 гр
  • Молоко – 120 мл
  • Сыр – 80 гр
  • Соль – щепотка
  • Зелень

Способ приготовления

1. Лаваш измельчаем на небольшие куски.

Ленивая ачма с зеленью на завтрак: легкий рецепт для тех, кто не любит готовить

2. Добавляем другие ингредиенты и тщательно перемешиваем.

3. Выкладываем полученную смесь в форму для запекания.

Ленивая ачма с зеленью на завтрак: легкий рецепт для тех, кто не любит готовить

4. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.

5. Выпекаем в течение 20-25 минут.

Ленивая ачма с зеленью на завтрак: легкий рецепт для тех, кто не любит готовить

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