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Ленивая ачма с зеленью на завтрак: легкий рецепт для тех, кто не любит готовить
Ачма – это традиционное грузинское блюдо, которое готовится из тонкого отварного теста с добавлением сыров. В последние годы она настолько вошла в рацион украинцев, что вместо привычной начинки к ней начали добавлять творог, а вместо теста использовать лаваш.
Фудблогер с ником healthydemure в Instagram показала, как она готовит ленивую ачму. Это блюдо отлично подходит к завтраку, ведь не требует много усилий и времени.
Ингредиенты на 3 порции
- Лаваш – 2 шт
- Яйца – 2 шт
- Кисломолочный творог – 150 гр
- Молоко – 120 мл
- Сыр – 80 гр
- Соль – щепотка
- Зелень
Способ приготовления
1. Лаваш измельчаем на небольшие куски.
2. Добавляем другие ингредиенты и тщательно перемешиваем.
3. Выкладываем полученную смесь в форму для запекания.
4. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.
5. Выпекаем в течение 20-25 минут.
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