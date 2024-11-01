Ачма – это традиционное грузинское блюдо, которое готовится из тонкого отварного теста с добавлением сыров. В последние годы она настолько вошла в рацион украинцев, что вместо привычной начинки к ней начали добавлять творог, а вместо теста использовать лаваш.

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Фудблогер с ником healthydemure в Instagram показала, как она готовит ленивую ачму. Это блюдо отлично подходит к завтраку, ведь не требует много усилий и времени.

Ингредиенты на 3 порции

Лаваш – 2 шт

Яйца – 2 шт

Кисломолочный творог – 150 гр

Молоко – 120 мл

Сыр – 80 гр

Соль – щепотка

Зелень

Способ приготовления

1. Лаваш измельчаем на небольшие куски.

2. Добавляем другие ингредиенты и тщательно перемешиваем.

3. Выкладываем полученную смесь в форму для запекания.

4. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.

5. Выпекаем в течение 20-25 минут.

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