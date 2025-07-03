Вкусную домашнюю пиццу получится приготовить из обычного слоеного теста. Такой рецепт значительно сэкономит ваше время, а вкус поразит всех родных.

Идея приготовления быстрой слоеной пиццы опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik crazy food в Instagram. Выпекается максимум 20 минут.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 500 г

молочная колбаса – 150 г

помидор – 1 большой или 2 средних

твердый сыр – 100 г

зеленый лук – 3-4 стебля

крем-сыр – 150 г

желток — для смазывания

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Молочную колбасу нарезать небольшим кубиком.

2. Помидор порезать таким же кубиком.

3. Зеленый лук мелко порезать.

4. Твердый сыр натереть на среднюю терку.

5. В большой миске соединить колбасу, помидор, лук, крем сыр филадельфия и твердый сыр.

6. Посолить и поперчить по вкусу.

7. Слоеное дрожжевое тесто разморозить заранее, раскатать на слегка присыпанной мукой поверхности до толщины 3-4 мм.

8. Нарезать тесто на квадратики размером примерно 8×8 см.

9. По контуру каждого квадратика ножом сделать неглубокий надрез в виде меньшего квадрата (отступив по 1 см от края) – это позволит краям подняться во время выпекания.

10. В центр каждого квадратика выложить 1-1,5 чайной ложки начинки.

11. Края теста смазать взбитым желтком.

12. Разогреть духовку до 190°C (верх-низ).

13. Выложить квадратики на противень, застеленный пергаментом.

14. Выпекать 15-18 минут, до золотистой корочки.

15. Подавать в теплом или холодном виде как закуску к столу, на перекус или на праздничный фуршет.

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