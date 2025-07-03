Ленивая домашняя пицца из слоеного теста: рецепт идеального блюда на каждый день
Вкусную домашнюю пиццу получится приготовить из обычного слоеного теста. Такой рецепт значительно сэкономит ваше время, а вкус поразит всех родных.
Идея приготовления быстрой слоеной пиццы опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik crazy food в Instagram. Выпекается максимум 20 минут.
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто – 500 г
- молочная колбаса – 150 г
- помидор – 1 большой или 2 средних
- твердый сыр – 100 г
- зеленый лук – 3-4 стебля
- крем-сыр – 150 г
- желток — для смазывания
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
1. Молочную колбасу нарезать небольшим кубиком.
2. Помидор порезать таким же кубиком.
3. Зеленый лук мелко порезать.
4. Твердый сыр натереть на среднюю терку.
5. В большой миске соединить колбасу, помидор, лук, крем сыр филадельфия и твердый сыр.
6. Посолить и поперчить по вкусу.
7. Слоеное дрожжевое тесто разморозить заранее, раскатать на слегка присыпанной мукой поверхности до толщины 3-4 мм.
8. Нарезать тесто на квадратики размером примерно 8×8 см.
9. По контуру каждого квадратика ножом сделать неглубокий надрез в виде меньшего квадрата (отступив по 1 см от края) – это позволит краям подняться во время выпекания.
10. В центр каждого квадратика выложить 1-1,5 чайной ложки начинки.
11. Края теста смазать взбитым желтком.
12. Разогреть духовку до 190°C (верх-низ).
13. Выложить квадратики на противень, застеленный пергаментом.
14. Выпекать 15-18 минут, до золотистой корочки.
15. Подавать в теплом или холодном виде как закуску к столу, на перекус или на праздничный фуршет.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: