Ленивая домашняя пицца из слоеного теста: рецепт идеального блюда на каждый день

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Ленивая домашняя пицца из слоеного теста: рецепт идеального блюда на каждый день

Вкусную домашнюю пиццу получится приготовить из обычного слоеного теста. Такой рецепт значительно сэкономит ваше время, а вкус поразит всех родных.

Идея приготовления быстрой слоеной пиццы опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik crazy food в Instagram. Выпекается максимум 20 минут.

Ленивая домашняя пицца из слоеного теста: рецепт идеального блюда на каждый день

Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто – 500 г
  • молочная колбаса – 150 г
  • помидор – 1 большой или 2 средних
  • твердый сыр – 100 г
  • зеленый лук – 3-4 стебля
  • крем-сыр – 150 г
  • желток — для смазывания
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Ленивая домашняя пицца из слоеного теста: рецепт идеального блюда на каждый день

1. Молочную колбасу нарезать небольшим кубиком.

2. Помидор порезать таким же кубиком.

3. Зеленый лук мелко порезать.

4. Твердый сыр натереть на среднюю терку.

Ленивая домашняя пицца из слоеного теста: рецепт идеального блюда на каждый день

5. В большой миске соединить колбасу, помидор, лук, крем сыр филадельфия и твердый сыр.

6. Посолить и поперчить по вкусу.

7. Слоеное дрожжевое тесто разморозить заранее, раскатать на слегка присыпанной мукой поверхности до толщины 3-4 мм.

Ленивая домашняя пицца из слоеного теста: рецепт идеального блюда на каждый день

8. Нарезать тесто на квадратики размером примерно 8×8 см.

9. По контуру каждого квадратика ножом сделать неглубокий надрез в виде меньшего квадрата (отступив по 1 см от края) – это позволит краям подняться во время выпекания.

10. В центр каждого квадратика выложить 1-1,5 чайной ложки начинки.

11. Края теста смазать взбитым желтком.

Ленивая домашняя пицца из слоеного теста: рецепт идеального блюда на каждый день

12. Разогреть духовку до 190°C (верх-низ).

13. Выложить квадратики на противень, застеленный пергаментом.

14. Выпекать 15-18 минут, до золотистой корочки.

15. Подавать в теплом или холодном виде как закуску к столу, на перекус или на праздничный фуршет.

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