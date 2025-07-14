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Ленивая кабачковая икра на сковородке: можно есть как салат или как намазку
Кабачковая икра – универсальное блюдо, которое можно есть и как салат, и как намазку на хлеб. Это очень вкусно и питательно. А для того, чтобы быстро справиться с приготовлением, сделайте все на сковородке.
Идея приготовления ленивой кабачковой икры на сковородке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатный соус – 3 ст.л.
- соль – щепотка
- масло – 1-2 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. На сковородку влить растительное масло.
2. Слегка обжарить лук, добавить морковь.
3. Жарить до размягчения, далее добавить кабачки (нарезанные или натертые).
4. Жарить 5-7 минут на среднем огне.
5. Добавить соус и тушить еще 3-4 минуты.
6. В конце добавить чеснок. Можно есть и в теплом, и в холодном виде.
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