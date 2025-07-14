Кабачковая икра – универсальное блюдо, которое можно есть и как салат, и как намазку на хлеб. Это очень вкусно и питательно. А для того, чтобы быстро справиться с приготовлением, сделайте все на сковородке.

Идея приготовления ленивой кабачковой икры на сковородке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатный соус – 3 ст.л.

соль – щепотка

масло – 1-2 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. На сковородку влить растительное масло.

2. Слегка обжарить лук, добавить морковь.

3. Жарить до размягчения, далее добавить кабачки (нарезанные или натертые).

4. Жарить 5-7 минут на среднем огне.

5. Добавить соус и тушить еще 3-4 минуты.

6. В конце добавить чеснок. Можно есть и в теплом, и в холодном виде.

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