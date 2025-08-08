Ленивая лазанья без теста для сытного обеда: понадобятся кабачки
Сытную лазанью можно приготовить даже без теста. Для этого вам понадобятся обычные кабачки. Фарш прекрасно сочетается с сочными овощами. К тому же, запекается все очень быстро.
Идея приготовления ленивой лазаньи без теста на обед опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки или цуккини – 2-3 средних
- фарш (говяжий, куриный или индюшачий) – 400 г
- томатный соус – 300 г
- вода – 70 мл.
- твердый сыр моцарелла
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Помыть и нарезать кабачки вдоль тонкими ломтиками (можно ножом или овощерезкой).
2. Обжарить морковь и лук.
3. Добавить фарш, воду, протушить 15 минут.
4. Добавить кетчуп/томатную пасту и готовить 20-30 минут.
5. В форму выложить соус, слой кабачков, соус, сверху тертый сыр и так до конца.
6. Верхний слой – кабачки, посолить, поперчить и отправить запекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут. В конце затрите сыром.
7. Дайте лазанье немного остыть (10-15 минут), чтобы легче резалась.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: