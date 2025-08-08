Сытную лазанью можно приготовить даже без теста. Для этого вам понадобятся обычные кабачки. Фарш прекрасно сочетается с сочными овощами. К тому же, запекается все очень быстро.

Идея приготовления ленивой лазаньи без теста на обед опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки или цуккини – 2-3 средних

фарш (говяжий, куриный или индюшачий) – 400 г

томатный соус – 300 г

вода – 70 мл.

твердый сыр моцарелла

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Помыть и нарезать кабачки вдоль тонкими ломтиками (можно ножом или овощерезкой).

2. Обжарить морковь и лук.

3. Добавить фарш, воду, протушить 15 минут.

4. Добавить кетчуп/томатную пасту и готовить 20-30 минут.

5. В форму выложить соус, слой кабачков, соус, сверху тертый сыр и так до конца.

6. Верхний слой – кабачки, посолить, поперчить и отправить запекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут. В конце затрите сыром.

7. Дайте лазанье немного остыть (10-15 минут), чтобы легче резалась.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: