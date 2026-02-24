Ленивая лазанья для быстрого обеда: готовится элементарно
Вкусную домашнюю лазанью можно приготовить легко и быстро. И получится это сделать просто на сковородке. У вас будет сытный обед без лишней мороки.
Идея приготовления ленивой лазаньи на обед опубликована на странице фудблогера anna didus в Instagram.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- фарш(говядина) – 450 г
- листы для лазаньи – 250 г
- сухой чеснок, итальянские травы, соль – по вкусу
- томатное пюре – 300 мл.
- вода – 250 мл. (можно больше)
- сыр твердый – 150 г
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук измельчить и пожарить.
2. Пока жарится лук, нарезать перец мелким кубиком и тоже отправить на сковородку жариться.
3. Через 2 минуты добавить фарш и хорошо обжарить.
4. Добавить специи, томатное пюре, воду и тушить 10 минут.
5. Поломать листы для лазаньи и выложить в соус на сковородке.
6. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне 20-25 минут (периодически прижимая листы в соус, чтобы листы покрывались полностью соусом).
7. Посыпать любимым сыром.
8. Подождать, чтобы сыр расплавился, посыпать зеленью и подавать.
