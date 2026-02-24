Ленивая лазанья для быстрого обеда: готовится элементарно

Ленивая лазанья для быстрого обеда: готовится элементарно

Вкусную домашнюю лазанью  можно приготовить легко и быстро. И получится это сделать просто на сковородке. У вас будет сытный обед без лишней мороки.

Идея приготовления ленивой лазаньи на обед опубликована на странице фудблогера anna didus в Instagram.

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт.
  • перец сладкий – 1 шт.
  • фарш(говядина) – 450 г
  • листы для лазаньи – 250 г
  • сухой чеснок, итальянские травы, соль – по вкусу
  • томатное пюре – 300 мл.
  • вода – 250 мл. (можно больше)
  • сыр твердый – 150 г
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук измельчить и пожарить.

2. Пока жарится лук, нарезать перец мелким кубиком и тоже отправить на сковородку жариться.

3. Через 2 минуты добавить фарш и хорошо обжарить.

4. Добавить специи, томатное пюре, воду и тушить 10 минут.

5. Поломать листы для лазаньи и выложить в соус на сковородке.

6. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне 20-25 минут (периодически прижимая листы в соус, чтобы листы покрывались полностью соусом).

7. Посыпать любимым сыром.

8. Подождать, чтобы сыр расплавился, посыпать зеленью и подавать.

