Лазанья не обязательно требует приготовления теста и длительного слоения соусов. Существует практичный способ, который позволяет получить ту же структуру и вкус, используя простые ингредиенты и минимум времени. Это готовая идея для сытного обеда или ужина, которую легко адаптировать под домашние условия.

Идея приготовления вкусной ленивой лазаньи нашвтдкуруч опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 400 г г говяжьего фарша

овощи: лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная основа: томатный соус – 100 г

жидкость: вода – 300 мл.

сливки – 100 мл. (жирность от 20 %)

сыр – 200 г

специи: базилик, розмарин, соль, черный перец – по вкусу

чеснок – по желанию

листы лазаньи или короткая паста

Способ приготовления:

1. Морковь и лук очистите, нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Это обеспечит насыщенный вкус и аромат блюда.

2. В форму для запекания или чашу аэрогриля переложите обжаренные овощи.

3. Добавьте фарш, измельченный чеснок, томатный соус, воду и специи. Тщательно перемешайте, чтобы разбить комочки фарша.

4. Листы лазаньи можно поломать и установить вертикально, или использовать короткую пасту. Важно, чтобы она была полностью погружена в соус – только так она хорошо пропарится.

5. Залейте все сливками и запекайте при 200°C в течение 40 минут.

6. После запекания достаньте блюдо, добавьте измельченный базилик и равномерно посыпьте тертым сыром. Верните в духовку или аэрогриль еще на 7 минут при той же температуре до образования золотистой корочки.

7. Подавайте сразу же. Ленивая лазанья получается нежной, сочной, с выразительным вкусом соуса и сыра.

