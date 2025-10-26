Ленивая лазанья, для которой не понадобится тесто: из чего приготовить
Лазанья не обязательно требует приготовления теста и длительного слоения соусов. Существует практичный способ, который позволяет получить ту же структуру и вкус, используя простые ингредиенты и минимум времени. Это готовая идея для сытного обеда или ужина, которую легко адаптировать под домашние условия.
Идея приготовления вкусной ленивой лазаньи опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 400 г г говяжьего фарша
- овощи: лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная основа: томатный соус – 100 г
- жидкость: вода – 300 мл.
- сливки – 100 мл. (жирность от 20 %)
- сыр – 200 г
- специи: базилик, розмарин, соль, черный перец – по вкусу
- чеснок – по желанию
- листы лазаньи или короткая паста
Способ приготовления:
1. Морковь и лук очистите, нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Это обеспечит насыщенный вкус и аромат блюда.
2. В форму для запекания или чашу аэрогриля переложите обжаренные овощи.
3. Добавьте фарш, измельченный чеснок, томатный соус, воду и специи. Тщательно перемешайте, чтобы разбить комочки фарша.
4. Листы лазаньи можно поломать и установить вертикально, или использовать короткую пасту. Важно, чтобы она была полностью погружена в соус – только так она хорошо пропарится.
5. Залейте все сливками и запекайте при 200°C в течение 40 минут.
6. После запекания достаньте блюдо, добавьте измельченный базилик и равномерно посыпьте тертым сыром. Верните в духовку или аэрогриль еще на 7 минут при той же температуре до образования золотистой корочки.
7. Подавайте сразу же. Ленивая лазанья получается нежной, сочной, с выразительным вкусом соуса и сыра.
