Ленивая лазанья на сковороде для обеда: как приготовить: как приготовить
Лазанья – идеальное блюдо для обеда. Для того, чтобы долго не возиться с приготовлением, можно воспользоваться ленивым вариантом на сковородке.
Идея приготовления ленивой лазаньи на обед опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш говяжий – 600 г
- лук – 100 г
- морковь – 100 г
- масло – 15 г
- пюре помидоров – 150 г
- соль, перец, паприка
- вода – 200 мл.
- лазанья – 6 листов
- твердый сыр или моцарелла – 45 г
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. В сковородку влить растительное масло. Выложить мелко нарезанный лук и натертую морковь – обжарить 5 минут, перемешивая.
2. Выложить фарш, в оригинале должен быть говяжий или телячий, перемешивая жарить, разбивая комочки 7-10 минут.
3. Добавить помидорное пюре или томатный соус, перец, соль и паприку.
4. Вымешать и тушить 5 минут.
5. Долить воду и выложить кусочки листы для лазаньи.
6. Перемешали, уменьшили огонь, и при накрытой крышке, тушить 20 минут.
7. Снять крышку, присыпать тертым сыром и готовить еще 2 минуты. Выключить огонь, присыпать зеленью.
