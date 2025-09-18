Лазанья – идеальное блюдо для обеда. Для того, чтобы долго не возиться с приготовлением, можно воспользоваться ленивым вариантом на сковородке.

Идея приготовления ленивой лазаньи на обед опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

фарш говяжий – 600 г

лук – 100 г

морковь – 100 г

масло – 15 г

пюре помидоров – 150 г

соль, перец, паприка

вода – 200 мл.

лазанья – 6 листов

твердый сыр или моцарелла – 45 г

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. В сковородку влить растительное масло. Выложить мелко нарезанный лук и натертую морковь – обжарить 5 минут, перемешивая.

2. Выложить фарш, в оригинале должен быть говяжий или телячий, перемешивая жарить, разбивая комочки 7-10 минут.

3. Добавить помидорное пюре или томатный соус, перец, соль и паприку.

4. Вымешать и тушить 5 минут.

5. Долить воду и выложить кусочки листы для лазаньи.

6. Перемешали, уменьшили огонь, и при накрытой крышке, тушить 20 минут.

7. Снять крышку, присыпать тертым сыром и готовить еще 2 минуты. Выключить огонь, присыпать зеленью.

