Ленивая лазанья с фаршем и сыром на сковороде: вкуснее за любую закуску
Лазанья – очень сытное и вкусное блюдо, которое в классическом варианте готовится из листов для лазаньи, а также с мясным фаршем, сыром в духовке. Но, стоит отметить, что это блюдо можно готовить и по-другому.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ленивой лазаньи с фаршем, луком, морковью и томатной пастой.
Ингредиенты:
- 1 большой лук
- 1 большая морковь
- 2 зубчика чеснока
- 500 г фарша говядина-свинина (или курятина)
- 4 ст. томатной пасты
- 500-700 мл воды
- листы лазаньи 10 шт.
- масло, соль, перец, орегано
- пармезан для подачи
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук с морковью, добавьте фарш разведенный с водой. Готовьте до готовности мяса и после добавьте томатную пасту, специи, тертый чеснок.
2. После поломайте листы лазаньи, поставьте в сковороду, прямо в фарш, накройте крышкой и готовьте минут 10-15.
Подавайте с сыром!
