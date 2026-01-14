Ленивая лазанья с фаршем и сыром на сковороде: вкуснее за любую закуску

Лазанья – очень сытное и вкусное блюдо, которое в классическом варианте готовится из листов для лазаньи, а также с мясным фаршем, сыром в духовке. Но, стоит отметить, что это блюдо можно готовить и по-другому.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ленивой лазаньи с фаршем, луком, морковью и томатной пастой. 

Ингредиенты:

  • 1 большой лук
  • 1 большая морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 500 г фарша говядина-свинина (или курятина)
  • 4 ст. томатной пасты
  • 500-700 мл воды
  • листы лазаньи 10 шт.
  • масло, соль, перец, орегано
  • пармезан для подачи

Способ приготовления: 

1. Обжарьте лук с морковью, добавьте фарш разведенный с водой. Готовьте до готовности мяса и после добавьте томатную пасту, специи, тертый чеснок. 

2. После поломайте листы лазаньи, поставьте в сковороду, прямо в фарш, накройте крышкой и готовьте минут 10-15.

Подавайте с сыром!

