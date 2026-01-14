Лазанья – очень сытное и вкусное блюдо, которое в классическом варианте готовится из листов для лазаньи, а также с мясным фаршем, сыром в духовке. Но, стоит отметить, что это блюдо можно готовить и по-другому.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ленивой лазаньи с фаршем, луком, морковью и томатной пастой.

Ингредиенты:

1 большой лук

1 большая морковь

2 зубчика чеснока

500 г фарша говядина-свинина (или курятина)

4 ст. томатной пасты

500-700 мл воды

листы лазаньи 10 шт.

масло, соль, перец, орегано

пармезан для подачи

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук с морковью, добавьте фарш разведенный с водой. Готовьте до готовности мяса и после добавьте томатную пасту, специи, тертый чеснок.

2. После поломайте листы лазаньи, поставьте в сковороду, прямо в фарш, накройте крышкой и готовьте минут 10-15.

Подавайте с сыром!

