Ленивая пицца из лаваша за 15 минут: рецепт на сковородке
Когда нет времени на классическое тесто, выручит ленивая пицца из лаваша. Такое блюдо готовится очень быстро, а получается сытным, сочным и с хрустящими краями. Для начинки можно использовать простые продукты, которые часто есть в холодильнике. Это хороший вариант для быстрого обеда, ужина или перекуса для всей семьи.
Идея приготовления домашней пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 лист
- яйца – 3-4 шт.
- молоко – 120 мл.
- соль – по вкусу
- сосиски – 2-3 шт.
- томаты – 1-2 шт.
- сыр твердый – 150 г
- кетчуп – 2-3 ст.л.
- зелень – по вкусу
- масло – для смазывания сковородки
Способ приготовления:
1. Нарежьте лаваш кусочками или полосами и выложите его на хорошо смазанную маслом сковородку. Основа должна полностью покрывать дно.
2. В отдельной миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли.
3. Вылейте смесь на лаваш, чтобы он хорошо пропитался и стал мягким после приготовления.
4. Сверху немного смажьте основу кетчупом.
5. Нарежьте томаты и сосиски небольшими кусочками и равномерно разложите по поверхности.
6. Затем щедро посыпьте все натертым сыром.
7. Накройте сковородку крышкой и готовьте ленивую пиццу на слабом огне примерно 7-10 минут. За это время яйца схватятся, сыр полностью расплавится, а низ станет золотистым и хрустящим.
