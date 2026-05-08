Когда нет времени на классическое тесто, выручит ленивая пицца из лаваша. Такое блюдо готовится очень быстро, а получается сытным, сочным и с хрустящими краями. Для начинки можно использовать простые продукты, которые часто есть в холодильнике. Это хороший вариант для быстрого обеда, ужина или перекуса для всей семьи.

Идея приготовления домашней пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист

яйца – 3-4 шт.

молоко – 120 мл.

соль – по вкусу

сосиски – 2-3 шт.

томаты – 1-2 шт.

сыр твердый – 150 г

кетчуп – 2-3 ст.л.

зелень – по вкусу

масло – для смазывания сковородки для смазывания сковородки

Способ приготовления:

1. Нарежьте лаваш кусочками или полосами и выложите его на хорошо смазанную маслом сковородку. Основа должна полностью покрывать дно.

2. В отдельной миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли.

3. Вылейте смесь на лаваш, чтобы он хорошо пропитался и стал мягким после приготовления.

4. Сверху немного смажьте основу кетчупом.

5. Нарежьте томаты и сосиски небольшими кусочками и равномерно разложите по поверхности.

6. Затем щедро посыпьте все натертым сыром.

7. Накройте сковородку крышкой и готовьте ленивую пиццу на слабом огне примерно 7-10 минут. За это время яйца схватятся, сыр полностью расплавится, а низ станет золотистым и хрустящим.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: