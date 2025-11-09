Ленивая "Шуба" за 20 минут: как приготовить привычное блюдо по-новому на праздники

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
510
Ленивая 'Шуба' за 20 минут: как приготовить привычное блюдо по-новому на праздники

Праздничный стол сложно представить без "Селедки под шубой", но не всегда есть время готовить ее традиционным способом. Если хочется сэкономить время и при этом не потерять вкус, попробуйте ленивую версию "Шубы". Все готовится буквально за 20 минут, а блюдо получается таким же нежным, ярким и вкусным. Этот вариант удобно подавать порционно или в виде рулета – выглядит эффектно, а на вкус даже интереснее, чем классический рецепт.

Ленивым рецептом салата "Шуба" для праздничного стола поделилась фудблогерка albik.food в Instagram.

Ленивая "Шуба" за 20 минут: как приготовить привычное блюдо по-новому на праздники

Ингредиенты:

  • сельдь – 200 г
  • свекла – 300 г (200 г для "шапочки")
  • картофель – 200 г
  • морковь – 150 г
  • яйцо – 1 шт.

Ингредиенты для соуса:

  • майонез – 150 г
  • сметана – 50 г
  • горчица – 1 ч.л.
  • сок лимона – 0,5 ч.л.
  • соль – щепотка

Ингредиенты для свекольного мусса:

  • свекла – 200 г
  • сметана – 1 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • горчица – 0,5 ч.л.
  • сок лимона – 1 ст.л.
  • соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для маринованного лука:

  • лук – 40 г
  • яблочный уксус – 1 ст.л.
  • кипяток – 2 ст.л.
  • сахар – 0,5 ч.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Ленивая "Шуба" за 20 минут: как приготовить привычное блюдо по-новому на праздники

1. Свеклу, картофель и морковь помойте, очистите и запекайте в микроволновой печи на мощности 800 Вт примерно 13-15 минут. Овощи станут мягкими, но не переваренными.

2. Нарежьте мелко лук, залейте кипятком, уксусом, добавьте соль и сахар.

Ленивая "Шуба" за 20 минут: как приготовить привычное блюдо по-новому на праздники

3. Оставьте на 10 минут, затем слейте жидкость.

4. Смешайте майонез, сметану, горчицу, лимонный сок и соль. Это будет заправка, которая сделает блюдо нежным.

5. Измельчите свеклу в блендере вместе со сметаной, майонезом, горчицей, соком лимона и солью. Получите яркий крем, которым украшается "Шуба".

Ленивая "Шуба" за 20 минут: как приготовить привычное блюдо по-новому на праздники

6. На плоской тарелке выложите слоями: картофель, морковь, сельдь, маринованный лук, яйцо, смазывая каждый слой соусом. Сверху нанесите свекольный мусс, разровняйте ложкой.

7. Блюдо можно сразу подавать или охладить 15-20 минут.

Ленивая "Шуба" за 20 минут: как приготовить привычное блюдо по-новому на праздники

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты