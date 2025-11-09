Ленивая "Шуба" за 20 минут: как приготовить привычное блюдо по-новому на праздники
Праздничный стол сложно представить без "Селедки под шубой", но не всегда есть время готовить ее традиционным способом. Если хочется сэкономить время и при этом не потерять вкус, попробуйте ленивую версию "Шубы". Все готовится буквально за 20 минут, а блюдо получается таким же нежным, ярким и вкусным. Этот вариант удобно подавать порционно или в виде рулета – выглядит эффектно, а на вкус даже интереснее, чем классический рецепт.
Ленивым рецептом салата "Шуба" для праздничного стола поделилась фудблогерка albik.food в Instagram.
Ингредиенты:
- сельдь – 200 г
- свекла – 300 г (200 г для "шапочки")
- картофель – 200 г
- морковь – 150 г
- яйцо – 1 шт.
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 150 г
- сметана – 50 г
- горчица – 1 ч.л.
- сок лимона – 0,5 ч.л.
- соль – щепотка
Ингредиенты для свекольного мусса:
- свекла – 200 г
- сметана – 1 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- горчица – 0,5 ч.л.
- сок лимона – 1 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для маринованного лука:
- лук – 40 г
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- кипяток – 2 ст.л.
- сахар – 0,5 ч.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Свеклу, картофель и морковь помойте, очистите и запекайте в микроволновой печи на мощности 800 Вт примерно 13-15 минут. Овощи станут мягкими, но не переваренными.
2. Нарежьте мелко лук, залейте кипятком, уксусом, добавьте соль и сахар.
3. Оставьте на 10 минут, затем слейте жидкость.
4. Смешайте майонез, сметану, горчицу, лимонный сок и соль. Это будет заправка, которая сделает блюдо нежным.
5. Измельчите свеклу в блендере вместе со сметаной, майонезом, горчицей, соком лимона и солью. Получите яркий крем, которым украшается "Шуба".
6. На плоской тарелке выложите слоями: картофель, морковь, сельдь, маринованный лук, яйцо, смазывая каждый слой соусом. Сверху нанесите свекольный мусс, разровняйте ложкой.
7. Блюдо можно сразу подавать или охладить 15-20 минут.
