Праздничный стол сложно представить без "Селедки под шубой", но не всегда есть время готовить ее традиционным способом. Если хочется сэкономить время и при этом не потерять вкус, попробуйте ленивую версию "Шубы". Все готовится буквально за 20 минут, а блюдо получается таким же нежным, ярким и вкусным. Этот вариант удобно подавать порционно или в виде рулета – выглядит эффектно, а на вкус даже интереснее, чем классический рецепт.

Ленивым рецептом салата "Шуба" для праздничного стола поделилась фудблогерка albik.food в Instagram.

Ингредиенты:

сельдь – 200 г

свекла – 300 г (200 г для "шапочки")

картофель – 200 г

морковь – 150 г

яйцо – 1 шт.

Ингредиенты для соуса:

майонез – 150 г

сметана – 50 г

горчица – 1 ч.л.

сок лимона – 0,5 ч.л.

соль – щепотка

Ингредиенты для свекольного мусса:

свекла – 200 г

сметана – 1 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

горчица – 0,5 ч.л.

сок лимона – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для маринованного лука:

лук – 40 г

яблочный уксус – 1 ст.л.

кипяток – 2 ст.л.

сахар – 0,5 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Свеклу, картофель и морковь помойте, очистите и запекайте в микроволновой печи на мощности 800 Вт примерно 13-15 минут. Овощи станут мягкими, но не переваренными.

2. Нарежьте мелко лук, залейте кипятком, уксусом, добавьте соль и сахар.

3. Оставьте на 10 минут, затем слейте жидкость.

4. Смешайте майонез, сметану, горчицу, лимонный сок и соль. Это будет заправка, которая сделает блюдо нежным.

5. Измельчите свеклу в блендере вместе со сметаной, майонезом, горчицей, соком лимона и солью. Получите яркий крем, которым украшается "Шуба".

6. На плоской тарелке выложите слоями: картофель, морковь, сельдь, маринованный лук, яйцо, смазывая каждый слой соусом. Сверху нанесите свекольный мусс, разровняйте ложкой.

7. Блюдо можно сразу подавать или охладить 15-20 минут.

