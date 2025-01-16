Лаваш – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и сытных блюд в виде рулетов с разными начинками. А еще он может быть основой для приготовления запеканок, и домашних чипсов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной ленивой запеканки из лаваша, с творогом и тертым твердым сыром.

Ингредиенты:

1 уп. тонкого лаваша (2 шт внутри)

4 яйца

300 мл молока

1/3 ч.л. соли

200 г кисломолочного творога

по 100 г: моцареллы, сыра и брынзы/фелаты

+ 100 г моцареллы для присыпки сверху

кусочек масла

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с молоком.

2. Выложите в форму слой лаваша смоченный в яичной смеси, сверху выложите творожную начинку и так, пока не закончатся продукты.

3. Запекайте при 180 градусах 35-40 минут до румяности сверху.

После выпечки обязательно смазываем маслом и накрываем фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка!

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