Ленивая запеканка из лаваша с сыром: рецепт сытного и быстрого блюда
Лаваш – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и сытных блюд в виде рулетов с разными начинками. А еще он может быть основой для приготовления запеканок, и домашних чипсов.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной ленивой запеканки из лаваша, с творогом и тертым твердым сыром.
Ингредиенты:
- 1 уп. тонкого лаваша (2 шт внутри)
- 4 яйца
- 300 мл молока
- 1/3 ч.л. соли
- 200 г кисломолочного творога
- по 100 г: моцареллы, сыра и брынзы/фелаты
- + 100 г моцареллы для присыпки сверху
- кусочек масла
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с молоком.
2. Выложите в форму слой лаваша смоченный в яичной смеси, сверху выложите творожную начинку и так, пока не закончатся продукты.
3. Запекайте при 180 градусах 35-40 минут до румяности сверху.
После выпечки обязательно смазываем маслом и накрываем фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка!
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