Ленивая запеканка из лаваша с сыром: рецепт сытного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и сытных блюд в виде рулетов с разными начинками. А еще он может быть основой для приготовления запеканок, и домашних чипсов. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной ленивой запеканки из лаваша, с творогом и тертым твердым сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 уп. тонкого лаваша (2 шт внутри)
  • 4 яйца
  • 300 мл молока
  • 1/3 ч.л. соли
  • 200 г кисломолочного творога
  • по 100 г: моцареллы, сыра и брынзы/фелаты
  • + 100 г моцареллы для присыпки сверху
  • кусочек масла

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с молоком.

Яичная смесь

2. Выложите в форму слой лаваша смоченный в яичной смеси, сверху выложите творожную начинку и так, пока не закончатся продукты.

Приготовление блюда

3. Запекайте при 180 градусах 35-40 минут до румяности сверху.

Сколько выпекать запеканку

После выпечки обязательно смазываем маслом и накрываем фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка!

Готовая запеканка

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