Ленивое хачапури из лаваша: как приготовить без духовки
Если хочется чего-то вкусного, но времени на готовку мало, этот рецепт – именно то, что нужно. Ленивое хачапури из лаваша готовится буквально за несколько минут и не требует духовки. Все, что нужно, – простые продукты и сковородка. Блюдо получается нежным, ароматным и очень сытным, поэтому прекрасно подойдет и для завтрака, и для быстрого ужина.
Идея приготовления ленивого хачапури из лаваша на сковороде опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- сыр сулугуни – 100 г
- творог кисломолочный 5% – 100 г
- яйцо куриное – 1 шт.
- кефир – 100 г
- соль – по вкусу
- лаваш – 150 г
- масло сливочное – 10 г
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините творог и натертый сулугуни.
2. Посолите по вкусу и перемешайте до однородной массы.
3. В отдельной посуде взбейте яйцо с кефиром – эта смесь сделает блюдо нежным и немного похожим на запеканку.
4. На разогретую сухую сковородку выложите лист лаваша, сверху распределите часть начинки, затем кусочки измельченного лаваша, немного заливки, еще слой начинки и остатки заливки.
5. Заверните края лаваша внутрь, образуя "конверт".
6. Добавьте сливочное масло и обжарьте хачапури на среднем огне до золотистой корочки.
7. Затем осторожно переверните и накройте крышкой – дайте блюду "дойти" на слабом огне еще 5-7 минут.
