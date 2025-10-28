Если хочется чего-то вкусного, но времени на готовку мало, этот рецепт – именно то, что нужно. Ленивое хачапури из лаваша готовится буквально за несколько минут и не требует духовки. Все, что нужно, – простые продукты и сковородка. Блюдо получается нежным, ароматным и очень сытным, поэтому прекрасно подойдет и для завтрака, и для быстрого ужина.

Видео дня

Идея приготовления ленивого хачапури из лаваша на сковороде опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

сыр сулугуни – 100 г

творог кисломолочный 5% – 100 г

яйцо куриное – 1 шт.

кефир – 100 г

соль – по вкусу

лаваш – 150 г

масло сливочное – 10 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините творог и натертый сулугуни.

2. Посолите по вкусу и перемешайте до однородной массы.

3. В отдельной посуде взбейте яйцо с кефиром – эта смесь сделает блюдо нежным и немного похожим на запеканку.

4. На разогретую сухую сковородку выложите лист лаваша, сверху распределите часть начинки, затем кусочки измельченного лаваша, немного заливки, еще слой начинки и остатки заливки.

5. Заверните края лаваша внутрь, образуя "конверт".

6. Добавьте сливочное масло и обжарьте хачапури на среднем огне до золотистой корочки.

7. Затем осторожно переверните и накройте крышкой – дайте блюду "дойти" на слабом огне еще 5-7 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: