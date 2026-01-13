Если у вас нет времени вымешивать тесто на чебуреки – воспользуйтесь следующим рецептом. Для него вам понадобится обычный лаваш, который прекрасно сочетается с вкусной мясной начинкой.

Идея приготовления домашних ленивых чебуреков опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

говяжий фарш – 500 г

лук – 1 шт.

вода – 125–150 мл.

кинза или петрушка – 1 пучок

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

мини-лаваши – 10 шт.

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук натереть или взбить в блендере с 2 ст.л. воды до состояния пюре.

2. Добавить к фаршу вместе с измельченной зеленью, солью, перцем и сухим чесноком.

3. Влить 100 мл воды и вымешать руками.

4. Затем постепенно добавить еще воду, пока фарш не станет очень сочным (ушло около 150 мл).

5. Мини-лаваши быстро смочить холодной водой с обеих сторон – только увлажнить, не размачивать.

6. На половину лаваша выкладываем 1-1,5 ст.л. фарша, накрываем второй половиной и плотно защипываем края (удобнее вилкой).

7. Жарить на сковороде в большем количестве масла, как классические чебуреки или с минимальным количеством – для легкого варианта Также можно готовить в духовке или аэрогриле.

