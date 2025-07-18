Ленивые чебуреки из лаваша: делимся простым рецептом для занятых хозяек
Если у вас нет времени замешивать тесто для чебуреков, используйте лаваш. Перед тем, как выкладывать начинку, лист нужно окунуть в воду – после этого вы с легкостью сформируете чебуреки, и они получатся очень сочными.
Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты (на 4 порции):
- фарш говяжий – 350 г
- лаваш (круглый, тонкий) – 4-5 шт.
- сыр твердый – 160 г
- лук – 1 шт.
- вода – 60 мл.
- кинза (или петрушка) – 8 г по желанию
- подсолнечное масло – 12 г
- соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску положить фарш.
2. Натереть туда лук.
3. Добавить немного воды, соль и перец.
4. Измельчить кинзу (или петрушку) и добавить к фаршу.
5. Все тщательно перемешать.
6. При необходимости добавить еще воды, соли или перца.
7. Натереть сыр на крупную терку.
8. Погрузить лаваш в миску с чистой водой на секунду с обеих сторон.
9. Выложить на рабочую поверхность, на одну половину фарш и сыр.
10. Сложить пополам и плотно прижать края пальцами или вилкой. Повторить для остальных чебуреков.
11. Разогреть сковородку, влить немного масла.
12. Обжарить чебуреки с обеих сторон на среднем огне до готовности фарша.
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