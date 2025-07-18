Если у вас нет времени замешивать тесто для чебуреков, используйте лаваш. Перед тем, как выкладывать начинку, лист нужно окунуть в воду – после этого вы с легкостью сформируете чебуреки, и они получатся очень сочными.

Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты (на 4 порции):

фарш говяжий – 350 г

лаваш (круглый, тонкий) – 4-5 шт.

сыр твердый – 160 г

лук – 1 шт.

вода – 60 мл.

кинза (или петрушка) – 8 г по желанию

подсолнечное масло – 12 г

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску положить фарш.

2. Натереть туда лук.

3. Добавить немного воды, соль и перец.

4. Измельчить кинзу (или петрушку) и добавить к фаршу.

5. Все тщательно перемешать.

6. При необходимости добавить еще воды, соли или перца.

7. Натереть сыр на крупную терку.

8. Погрузить лаваш в миску с чистой водой на секунду с обеих сторон.

9. Выложить на рабочую поверхность, на одну половину фарш и сыр.

10. Сложить пополам и плотно прижать края пальцами или вилкой. Повторить для остальных чебуреков.

11. Разогреть сковородку, влить немного масла.

12. Обжарить чебуреки с обеих сторон на среднем огне до готовности фарша.

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