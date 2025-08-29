Если вы хотите приготовить вкусные чебуреки, но без муки и теста, лучшей альтернативой будет лаваш. А для начинки подойдет мясной фарш, сыр, творог, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих, ленивых чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.

Ингредиенты (на 4 порции):

Фарш говяжий 350 г

Лаваш (круглый, тонкий) 4-5 шт

Сыр твердый 160 г

Лук репчатый 1 шт

Вода 60 мл

Кинза (или петрушка) 8 г по желанию

Подсолнечное масло 12 г

Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску положите фарш, натрите туда лук. Добавьте немного воды, соль и перец. Измельчите кинзу (или петрушку) и добавьте к фаршу. Все тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще воды, соли или перца.Натрите сыр на крупную терку.

2. Окуните лаваш в миску с чистой водой на 1 секунду с обеих сторон. Выложите на рабочую поверхность, на одну половину фарш и сыр. Сложите пополам и плотно прижмите края пальцами или вилкой. Повторите для остальных чебуреков.

3. Разогрейте сковородку, влейте немного масла. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон на среднем огне до готовности фарша!

