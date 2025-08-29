Ленивые чебуреки из лаваша: рецепт сытного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Ленивые чебуреки из лаваша: рецепт сытного блюда за 5 минут

Если вы хотите приготовить вкусные чебуреки, но без муки и теста, лучшей альтернативой будет лаваш. А для начинки подойдет мясной фарш, сыр, творог, зелень.

Домашние чебуреки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих, ленивых чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Фарш говяжий 350 г
  • Лаваш (круглый, тонкий) 4-5 шт
  • Сыр твердый 160 г
  • Лук репчатый 1 шт
  • Вода 60 мл
  • Кинза (или петрушка) 8 г по желанию
  • Подсолнечное масло 12 г
  • Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску положите фарш, натрите туда лук. Добавьте немного воды, соль и перец. Измельчите кинзу (или петрушку) и добавьте к фаршу. Все тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще воды, соли или перца.Натрите сыр на крупную терку.

Начинка для чебуреков

2. Окуните лаваш в миску с чистой водой на 1 секунду с обеих сторон. Выложите на рабочую поверхность, на одну половину фарш и сыр. Сложите пополам и плотно прижмите края пальцами или вилкой. Повторите для остальных чебуреков.

Как приготовить чебуреки

3. Разогрейте сковородку, влейте немного масла. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон на среднем огне до готовности фарша!

Готовые чебуреки

