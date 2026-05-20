Ленивые чебуреки из тортильи – это простой способ быстро приготовить сытное домашнее блюдо без долгого замешивания теста. Основа получается тонкой и хрустящей, а начинка – сочной и ароматной. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты и минимум времени на подготовку.

Такие чебуреки можно подать на обед, ужин или даже как горячий перекус. Особенно удобно, что блюдо готовится в духовке, поэтому процесс занимает значительно меньше времени, чем классический вариант.

Ингредиенты:

тортилья – 4 шт.

фарш из куриного бедра – 400 г

лук – 150 г

зелень – 10 г

моцарелла – 40 г

яйцо – 1 шт.

кунжут – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное бедро перекрутите в фарш вместе с луком. Если используете готовый фарш, просто натрите лук на мелкой терке и добавьте к мясу.

2. Измельчите зелень, добавьте ее к фаршу вместе с солью и перцем. Хорошо перемешайте начинку до однородности.

3. Тортильи разложите на рабочей поверхности. На одну половину каждой тортильи равномерно выложите слой фарша. По желанию сверху добавьте немного натертой моцареллы.

4. Края тортильи смажьте взбитым яйцом, после чего накройте начинку второй половиной лепешки и плотно прижмите края.

5. Верх чебуреков также смажьте яйцом и посыпьте кунжутом для румяной корочки.

6. Выложите заготовки на противень с пергаментом и выпекайте примерно 20–25 минут при температуре 180 градусов.

7. Подавайте ленивые чебуреки горячими. Они получаются хрустящими снаружи, очень сочными внутри и прекрасно сочетаются с аджикой, томатным соусом или сметаной.

