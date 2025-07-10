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Ленивые домашние хачапури с сыром на сковороде: самый простой рецепт вкусного блюда
Домашние хачапури можно приготовить как в духовке, так и на сковороде. Для начинки всегда вкуснее всего подойдет любой сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких, вкусных и сытных домашних чахапури на сковороде.
Ингредиенты:
- мука – 450-480 г
- кефир – 300 мл
- яйцо – 1 шт
- масло – 3 ст.л
- соль – 1 ч.л
- сахар – 1 ч.л
- разрыхлитель – 10 г
Начинка:
- сыр сулугуни (или/моцарелла) – 360 г
- яйцо – 1 шт.
- масло для смазывания
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с кефиром и специями, добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте.
2. Начинка: сыр натрите, смешайте с яйцом и сделайте шарики.
3. Тесто разделите на ровные куски, раскатайте, во внутрь каждого выложите сырный шарик, защепите, раскатайте.
4. Обжарьте на сухой сковороде до готовности с двух сторон. Смажьте сливочным маслом.
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