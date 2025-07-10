Ленивые домашние хачапури с сыром на сковороде: самый простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Ленивые домашние хачапури с сыром на сковороде: самый простой рецепт вкусного блюда

Домашние хачапури можно приготовить как в духовке, так и на сковороде. Для начинки всегда вкуснее всего подойдет любой сыр.

Как приготовить домашние хачапури на сковороде

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких, вкусных и сытных домашних чахапури на сковороде.

Ингредиенты:

  • мука – 450-480 г
  • кефир – 300 мл
  • яйцо – 1 шт
  • масло – 3 ст.л
  • соль – 1 ч.л
  • сахар – 1 ч.л
  • разрыхлитель – 10 г

Начинка:

  • сыр сулугуни (или/моцарелла) – 360 г
  • яйцо – 1 шт.
  • масло для смазывания

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с кефиром и специями, добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте.

Приготовление теста

2. Начинка: сыр натрите, смешайте с яйцом и сделайте шарики.

Сырная начинка

3. Тесто разделите на ровные куски, раскатайте, во внутрь каждого выложите сырный шарик, защепите, раскатайте.

Приготовление блюда

4. Обжарьте на сухой сковороде до готовности с двух сторон. Смажьте сливочным маслом.

Готовые хачапури

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