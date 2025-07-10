Домашние хачапури можно приготовить как в духовке, так и на сковороде. Для начинки всегда вкуснее всего подойдет любой сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких, вкусных и сытных домашних чахапури на сковороде.

Ингредиенты:

мука – 450-480 г

кефир – 300 мл

яйцо – 1 шт

масло – 3 ст.л

соль – 1 ч.л

сахар – 1 ч.л

разрыхлитель – 10 г

Начинка:

сыр сулугуни (или/моцарелла) – 360 г

яйцо – 1 шт.

масло для смазывания

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с кефиром и специями, добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте.

2. Начинка: сыр натрите, смешайте с яйцом и сделайте шарики.

3. Тесто разделите на ровные куски, раскатайте, во внутрь каждого выложите сырный шарик, защепите, раскатайте.

4. Обжарьте на сухой сковороде до готовности с двух сторон. Смажьте сливочным маслом.

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